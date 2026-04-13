দৌলতপুরে ‘পীর’ শামিম হত্যায় মামলা, আসামি অন্তত দুই শতাধিক

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় পীর পরিচিতি পাওয়া আব্দুর রহমান শামিম (৬৫) হত্যার ঘটনায় অবশেষে মামলা করেছে পরিবার।
সোমবার (১৩ এপ্রিল) রাতে দৌলতপুর থানায় নিহতের বড় ভাই ফজলুর রহমান বাদী হয়ে এ মামলা করেন।
মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ভেড়ামারা সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দেলোয়ার হোসেন। তিনি জানান, মামলায় একজনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা আরও ১৮০ থেকে ২০০ জনকে আসামি করা হয়েছে। এজাহারভুক্ত আসামি রাজিব মিস্ত্রি। তিনি স্থানীয় গাজী মিস্ত্রির ছেলে।
সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আরও বলেন, হামলার দিনের বিভিন্ন ভিডিও ফুটেজ পর্যালোচনা করে আরও কয়েকজনকে শনাক্ত করা হয়েছে। তবে পরিবার একজনের নাম উল্লেখ করেছে।
গত শনিবার দুপুরে উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নের দারোগার মোড় এলাকায় ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে উত্তেজিত জনতা আব্দুর রহমানকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করে। এ ঘটনায় তাঁর তিনজন অনুসারী আহত হন। একই সঙ্গে তাঁর আস্তানায় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটে। ঘটনার পরদিন রোববার দুপুরে ময়নাতদন্ত শেষে বিকেলে গ্রামের কবরস্থানে আব্দুর রহমানকে দাফন করা হয়।
