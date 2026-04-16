Ajker Patrika
কুষ্টিয়া

দৌলতপুরে পীর হত্যা: প্রকাশ্যে ঘুরছেন আসামি, গ্রেপ্তার নেই

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি
আপডেট : ১৬ এপ্রিল ২০২৬, ২২: ৪৫
মামলার আসামি আসাদুজ্জামান আসাদকে ফিলিপনগরে একটি কালো মোটরসাইকেল নিয়ে প্রকাশ্যে ঘুরতে দেখা গেছে। ছবি: সংগৃহীত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পীর পরিচিতি পাওয়া আব্দুর রহমান ওরফে শামীম হত্যা মামলার দুদিন পেরিয়ে গেলেও এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। স্থানীয়দের অভিযোগ, এই হত্যাকাণ্ডে জড়িতরা প্রকাশ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় মামলার ২ নম্বর আসামি উপজেলা খেলাফত মজলিসের সভাপতি আসাদুজ্জামান আসাদকে নিজ এলাকায় প্রকাশ্যে ঘুরতে দেখা গেছে বলে সূত্রে জানা গেছে। হোসেনাবাদ বাজারের ফিলিপনগর সড়কে একটি কালো মোটরসাইকেলে তাঁর চলাচলের দৃশ্য সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে।

এ ছাড়া নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয় ব্যক্তি তাঁর (আসাদুজ্জামান) প্রকাশ্যে ঘোরার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

অপর দিকে মামলার প্রধান আসামি জেলা ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ খাজা আহম্মেদ তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে হত্যাকাণ্ড নিয়ে নানা মন্তব্য করে যাচ্ছেন বলে জানা গেছে। সর্বশেষ তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে জামায়াত ইসলামের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের ব্যানার পোস্ট করতে দেখা যায়।

মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে ভেড়ামারা সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দেলোয়ার হোসেন বলেন, এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। ভিডিও ফুটেজ বিশ্লেষণ ও তদন্তের মাধ্যমে প্রায় ২৫ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে। তাদের প্রোফাইল তৈরি করা হচ্ছে। পুলিশ বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে।

আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ানোর অভিযোগ সম্পর্কে পুলিশের এই কর্মকর্তা বলেন, ‘বিষয়টি আমরাও অবগত হয়েছি। যেকোনো সময় আসামিদের গ্রেপ্তার করা হবে।’

এদিকে হত্যাকাণ্ডটিকে পূর্বপরিকল্পিত দাবি করে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে গত মঙ্গলবার বিকেলে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেন নিহত শামীমের ভক্ত ও এলাকাবাসী।

এর আগে গত শনিবার আব্দুর রহমানকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় সোমবার রাতে নিহতের বড় ভাই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ফজলুর রহমান বাদী হয়ে দৌলতপুর থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। মামলায় চারজনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা ১৮০-২০০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

