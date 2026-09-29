দৌলতপুর সীমান্তে ইয়াবাসহ যুবক আটক

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের সীমান্তবর্তী ধর্মদহ বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৩০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ স্বপন (৪৫) নামের এক যুবককে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। গতকাল সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টার দিকে তাঁকে আটক করা হয়।
স্বপন ধর্মদহ বাজার এলাকার মৃত রফিজ উদ্দিন কারিগরের ছেলে। ধর্মদহ বাজারে মোটরসাইকেল মেরামতের কাজের আড়ালে তিনি মাদক কারবারি করতেন।
ডিবি পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ধর্মদহ বাজার এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় স্বপনকে আটকের পর তল্লাশি করে তাঁর কাছ থেকে ৩০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। স্বপন ওই এলাকার চিহ্নিত মাদক কারবারি।
কুষ্টিয়া ডিবি পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) ওবায়দুর রহমান বলেন, আটক স্বপনের বিরুদ্ধে দৌলতপুর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে।
দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘তাঁকে দৌলতপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাঁকে আদালতে সোপর্দ করা হবে। তাঁর বিরুদ্ধে দৌলতপুর থানাসহ বিভিন্ন থানায় মাদক ও নাশকতার মোট চারটি মামলা রয়েছে।’
পিরোজপুরের নেছারাবাদে পৃথক ঘটনায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের দুই নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর) রাতে উপজেলার পৃথক স্থান থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।২ মিনিট আগে
অপহরণের পর দশম শ্রেণির এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে এক আসামিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকা জেলা শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. জান্নাতুল ফেরদৌস ইবনে হক এই রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডিত পলাতক থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সাজাসহ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে...৩ মিনিট আগে
খাগড়াছড়ির দীঘিনালার দুর্গম মধ্য বানছড়া এলাকায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দীঘিনালা সেনা জোন বিনা মূল্যে চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ বিতরণ করেছে। দিনব্যাপী এ ক্যাম্পে তিন শতাধিক পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মানুষ চিকিৎসাসেবা পায়।১৭ মিনিট আগে
ভোলার মনপুরায় ইয়াবাসহ দুই যুবক আটক করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (২৯ সেপ্টেম্বর) ভোরে উপজেলার রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।১৭ মিনিট আগে