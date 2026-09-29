Ajker Patrika
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পিরোজপুর

নেছারাবাদে আ.লীগ ও ছাত্রলীগের দুই নেতা গ্রেপ্তার

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 
নেছারাবাদে আ.লীগ ও ছাত্রলীগের দুই নেতা গ্রেপ্তার
মো. সেলিম তালুকদার ও সিক্ত সমাদ্দার। ছবি: সংগৃহীত

পিরোজপুরের নেছারাবাদে পৃথক ঘটনায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের দুই নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর) রাতে উপজেলার পৃথক স্থান থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

তাঁরা হলেন: উপজেলার বলদিয়া ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. সেলিম তালুকদার (৪৫) এবং সোহাগদল ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সিক্ত সমাদ্দার (২০)।

পুলিশ জানায়, উপজেলার উড়িবুনিয়া গ্রামের মোহাম্মদ আব্দুল বারেক তালুকদারের ছেলে মো. সেলিম তালুকদারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক আইনে একটি মামলা রয়েছে। ওই মামলায় পিরোজপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

অন্যদিকে সিক্ত সমাদ্দার উপজেলার সোহাগদল ইউনিয়নের সমাদ্দার বাড়ির সমরেশ সমাদ্দারের ছেলে। দেশকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক পোস্ট দেওয়া এবং মিছিলের প্রস্তুতির অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

নেছারাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, ‘সেলিম তালুকদারকে বিস্ফোরক আইনের মামলায় এবং সিক্ত সমাদ্দারকে মিছিলের প্রস্তুতিকালে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’

বিষয়:

পিরোজপুরপুলিশগ্রেপ্তারছাত্রলীগনেছারাবাদজেলার খবরডিবিআওয়ামী লীগ
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