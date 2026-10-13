কুষ্টিয়ায় ১৩ বছর আগের হত্যা মামলায় ১২ জনের যাবজ্জীবন

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে পূর্বশত্রুতার জেরে সাহেব আলী নামের এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে হত্যার দায়ে ১২ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া একই মামলায় দুজনকে দুই বছর করে কারাদণ্ড এবং ১০ জনকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) দুপুরে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ দ্বিতীয় আদালতের বিচারক নাদিরা সুলতানা আসামিদের উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার পর দণ্ডপ্রাপ্তদের জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী (পিপি) অ্যাডভোকেট মো. হাফিজুল ইসলাম মুনীর রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
মামলার নথি ও আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০১৩ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি রাত সাড়ে ৭টার দিকে কুমারখালী উপজেলার নন্দলালপুর বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন সাহেব আলী। পথে একটি কলাবাগানের পাশের ফাঁকা জায়গায় পৌঁছালে পূর্বশত্রুতা ও পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী দণ্ডপ্রাপ্তরা তাঁকে ঘিরে ধরেন। এ সময় কুপিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়।
হত্যাকাণ্ডের দুই দিন পর নিহতের ভাই আহম্মদ আলী বাদী হয়ে ২৪ জনের নাম উল্লেখ করে কুমারখালী থানায় হত্যা মামলা করেন। তদন্ত শেষে কুমারখালী থানার তৎকালীন পুলিশ পরিদর্শক কামাল হোসেন ২০১৩ সালের ৯ অক্টোবর আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।
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