Ajker Patrika
কুষ্টিয়া

ফসলি জমির মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রি, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি 
ফসলি জমির মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রি, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
দৌলতপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ফসলি জমির মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রির অপরাধে শাহিন হোসেন (২১) নামে এক যুবককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

রোববার সকালে উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নের পোয়ালবাড়ি এলাকা থেকে মাটিভর্তি একটি ট্রলি আটক করে দৌলতপুর থানা-পুলিশ।

পরে উপজেলা প্রশাসনের কাছে সোপর্দ করা হলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে জরিমানা আদায় করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন দৌলতপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রদীপ কুমার দাশ।

দণ্ডপ্রাপ্ত শাহিন হোসেন উপজেলার মথুরাপুর ইউনিয়নের হোসেনাবাদ গ্রামের ফারুক হোসেনের ছেলে।

এ বিষয়ে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমান জানান, অবৈধভাবে ফসলি জমির মাটি কেটে ট্রলির মাধ্যমে পরিবহন করা হচ্ছিল। খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ট্রলিসহ চালককে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাঁকে অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

এ বিষয়ে দৌলতপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রদীপ কুমার দাশ বলেন, ফসলি জমির মাটি কাটা সম্পূর্ণ অবৈধ এবং এটি কৃষি উৎপাদন ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি। কিছু অসাধু চক্র ব্যক্তিগত লাভের আশায় উর্বর জমি নষ্ট করছে, যা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। আজকের অভিযানে একজনকে জরিমানা করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হবে। আইন অমান্য করলে কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না।

বিষয়:

জমিকুষ্টিয়াদৌলতপুর (কুষ্টিয়া)জেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নিজ দপ্তরেই মারা যান খামেনি, কখন মৃত্যু হয়—জানাল ইরান

রাজধানীর চার স্থানে ছড়ানো লাশের টুকরা, খুনি থাকতেন একই ফ্ল্যাটে: পুলিশ

খামেনিকে হত্যা করে ‘বড় ভুল’ করল যুক্তরাষ্ট্র, পরিণতি কী

কলকাতায় টাঙ্গাইলের সাবেক এমপি জোয়াহেরুলের মৃত্যু, লাশ দেশে আসতে পারে আজ

মধ্যপ্রাচ্যে ‘রেড লাইন’ অতিক্রম করা যাবে না, চীনের হুঁশিয়ারি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যমুনার সামনে উল্টো পথে আসা দুই সরকারি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ

যমুনার সামনে উল্টো পথে আসা দুই সরকারি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ

মার্কিন যুদ্ধজাহাজ আব্রাহাম লিংকনে ৪টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি ইরানের

মার্কিন যুদ্ধজাহাজ আব্রাহাম লিংকনে ৪টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি ইরানের

বিয়ের দাওয়াত দিতে গিয়ে খালেদা জিয়ার কাছে তামিম যা শুনেছিলেন

বিয়ের দাওয়াত দিতে গিয়ে খালেদা জিয়ার কাছে তামিম যা শুনেছিলেন

শিবির ভালো লাগার কারণে বহিষ্কার করলেও আফসোস নেই— ছাত্রদল নেতা হামিম এ কথা বলেননি

শিবির ভালো লাগার কারণে বহিষ্কার করলেও আফসোস নেই— ছাত্রদল নেতা হামিম এ কথা বলেননি

‘ববি হাজ্জাজের পরিণতি টাকলা মুরাদের মতো হবে’— সাদিক কায়েমের নামে ভাইরাল ফটোকার্ডটি বানোয়াট

‘ববি হাজ্জাজের পরিণতি টাকলা মুরাদের মতো হবে’— সাদিক কায়েমের নামে ভাইরাল ফটোকার্ডটি বানোয়াট

সম্পর্কিত

রূপগঞ্জে ক্রেনের তার ছিঁড়ে দুই শ্রমিক নিহত

রূপগঞ্জে ক্রেনের তার ছিঁড়ে দুই শ্রমিক নিহত

শেরপুরে ভাঙারি দোকান থেকে মাদ্রাসার ৮ হাজার বই জব্দ

শেরপুরে ভাঙারি দোকান থেকে মাদ্রাসার ৮ হাজার বই জব্দ

স্মার্ট গ্রুপের এমডির বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি, থানায় মামলা হয়নি

স্মার্ট গ্রুপের এমডির বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি, থানায় মামলা হয়নি

ইকরার আত্মহত্যায় প্ররোচনার আসামি হলেন আলভী–তিথি

ইকরার আত্মহত্যায় প্ররোচনার আসামি হলেন আলভী–তিথি