রেল চালুর দাবিতে ইবি ছাত্রদলের স্মারকলিপি

ইবি প্রতিনিধি
রেল চালুর দাবিতে ইবি ছাত্রদলের স্মারকলিপি। ছবি: আজকের পত্রিকা
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) শাখা ছাত্রদল দুই দফা দাবি জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে। আজ সোমবার দায়িত্বপ্রাপ্ত উপাচার্য (উপ-উপাচার্য) অধ্যাপক এম এয়াকুব আলীর কাছে স্মারকলিপি দেন সংগঠনের নেতারা।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, ‘ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় একটি পরিবহননির্ভর ক্যাম্পাস। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ বেহাল মহাসড়কের কারণে একাধিকবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন দুর্ঘটনায় পড়েছে। তাই আমাদের দাবি, কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়ক দ্রুত সংস্কার করে নির্বিঘ্ন চলাচলের উপযোগী করা এবং কুষ্টিয়া থেকে ঝিনাইদহ পর্যন্ত রেল যোগাযোগ চালুর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক সাহেদ আহম্মেদ, সদস্যসচিব মাসুদ রুমী মিথুন, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ার পারভেজ, সদস্য সাব্বির হোসেন, রাফিজ আহমেদ, নূর উদ্দিন, মিথুন হোসেন, উল্লাস মাহমুদ, সাইফুল্লাহ মামুন, তৌহিদ, রিফাত প্রমুখ।

এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক এম এয়াকুব আলী বলেন, শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক দাবি যথাযথভাবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পৌঁছে দেওয়া হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে।

কুষ্টিয়াছাত্রদলইবিজেলার খবর
