হার্ডিঞ্জ সেতুর পিলারে বাল্কহেডের ধাক্কায় ৩ জন নদীতে, ছাত্রদল নেতা নিখোঁজ

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় হার্ডিঞ্জ সেতুর পিলারে নৌভ্রমণে থাকা একটি বাল্কহেডের ধাক্কায় তিনজন নদীতে ছিটকে পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজনকে উদ্ধার করা গেলেও রাকিবুজ্জামান রকি (৩৫) নামে এক যুবক নিখোঁজ রয়েছেন। তিনি ঝিনাইদহের শৈলকুপা পৌর ছাত্রদলের সদস্যসচিব। শুক্রবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টার দিকে পদ্মা নদীতে হার্ডিঞ্জ সেতু এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
ভেড়ামারা উপজেলা প্রশাসন ও নৌভ্রমণে থাকা যাত্রীদের সূত্রে জানা গেছে, ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার কাতলাগাড়ি ঘাট থেকে ১২৩ জন একটি বাল্কহেডে করে নৌভ্রমণে বের হন। তাঁরা ভেড়ামারা উপজেলার গোলাপনগর এলাকা ঘুরে রাতে ফিরছিলেন। রাত ৯টার দিকে হার্ডিঞ্জ সেতু এলাকায় পৌঁছালে পদ্মা নদীর তীব্র স্রোতে বাল্কহেডটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতুর ৪ নম্বর পিলারে ধাক্কা দেয়। এতে বাল্কহেডে থাকা তিনজন নদীতে ছিটকে পড়েন।
পরে অভিযান চালিয়ে লিটন ও ওহাব নামে দুজনকে উদ্ধার করা হয়। তবে রাকিবুজ্জামান রকি এখনো নিখোঁজ রয়েছেন। দুর্ঘটনার পর বাল্কহেডটি পদ্মা নদীর বাহিরচর অংশের পুরোনো ফেরিঘাট এলাকায় গিয়ে অবস্থান নেয়।
নিখোঁজ রাকিবুজ্জামানকে উদ্ধারে ঈশ্বরদী ও ভেড়ামারা ফায়ার সার্ভিসের সদস্য এবং নৌ পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালাচ্ছেন।
রাকিবুজ্জামানের বন্ধু আনিসুজ্জামান বলেন, ‘রাকিবুজ্জামান যখন নৌকা থেকে পড়ে যায়, আমি তাকে ধরতে গিয়েছিলাম। কিন্তু পারিনি। সে যথেষ্ট শক্তি-সামর্থ্যবান ছেলে এবং সাঁতারে দক্ষ। আশা করছি, সে ফিরে আসবে।’
ভেড়ামারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ জাহেদুর রহমান বলেন, ‘রাকিবুজ্জামানকে উদ্ধারের জন্য নৌ পুলিশ, ফায়ার সার্ভিসসহ বেশ কয়েকটি ইউনিট কাজ করছে।’
ঘটনাস্থলে উপস্থিত ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আমিরুল আরাফাত বলেন, ‘ইতিমধ্যে দুজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁরা সুস্থ রয়েছেন। রাকিবুজ্জামানকে উদ্ধারে বিভিন্ন ইউনিট জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। প্রশাসনের সব ইউনিট ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছে।’
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