Ajker Patrika
En
নাটোর

চালক ঘুমে আচ্ছন্ন, লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্সের ধাক্কায় পথচারী নিহত

লালপুর (নাটোর) প্রতিনিধি
চালক ঘুমে আচ্ছন্ন, লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্সের ধাক্কায় পথচারী নিহত
দুর্ঘটনাকবলিত অ্যাম্বুলেন্স। ছবি: সংগৃহীত

নাটোরের লালপুরে নিয়ন্ত্রণ হারানো লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্সের ধাক্কায় সাদেক আলী (৫২) নামে এক পথচারী নিহত হয়েছেন। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, চালক ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ায় অ্যাম্বুলেন্সটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে থাকা ওই ব্যক্তিকে ধাক্কা দেয়।

বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সকাল ৬টা ৪০ মিনিটের দিকে উপজেলার বিলমাড়িয়া ইউনিয়নের উধনপাড়া গ্রামের হাজির মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সাদেক আলী ওই গ্রামের জুড়ান মণ্ডলের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, তাজ এন্টারপ্রাইজের লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্সটি ভোর সাড়ে ৪টার দিকে রাজশাহী থেকে কুষ্টিয়ার উদ্দেশে রওনা দেয়। সকাল ৬টা ৪০ মিনিটের দিকে উধনপাড়া হাজির মোড়ে পৌঁছালে অ্যাম্বুলেন্সটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে থাকা সাদেক আলীকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনার সময় অ্যাম্বুলেন্সটিতে চালক মো. সাইফ খাঁ (২১) ও তাঁর সহকারী মো. মুসা ইসলাম (২০) ছিলেন। সাইফ কুষ্টিয়া সদরের মোল্লা তাগোর মোড় এলাকার মৃত রফিকুল খাঁর ছেলে। মুসা একই এলাকার মৃত আব্দুল আলিমের ছেলে।

লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলাম পলাশ বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, চালক ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ায় অ্যাম্বুলেন্সটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ে। ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

নাটোরঅ্যাম্বুলেন্সলালপুররাজশাহী বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত