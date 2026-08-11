Ajker Patrika
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কুড়িগ্রাম

যমজ দুই ভাই পেল জিপিএ-৫, প্রকৌশলী হওয়ার স্বপ্ন

ভূরুঙ্গামারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি
যমজ দুই ভাই পেল জিপিএ-৫, প্রকৌশলী হওয়ার স্বপ্ন
তাসিন আল মাহমুদ জয় ও তামিম আল মাহমুদ বিজয় । ছবি: সংগৃহীত

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারী উপজেলার যমজ দুই ভাই তাসিন আল মাহমুদ জয় ও তামিম আল মাহমুদ বিজয় এবারের এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে। যমজ দুই ভাইয়ের এমন সাফল্যে আনন্দিত তাদের বাবা-মা, শিক্ষক ও স্বজনেরা। পড়াশোনা শেষ করে দুজনই প্রকৌশলী হতে চায়।

তাসিন আল মাহমুদ জয় ও তামিম আল মাহমুদ বিজয় ভূরুঙ্গামারী উপজেলার দেওয়ানের খামার এলাকার বাসিন্দা এবং ভূরুঙ্গামারী সরকারি কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রভাষক মো. মোজাফফর হোসেন রিপন ও শিক্ষিকা শিরিনা পারভীন দম্পতির ছেলে। তারা দিনাজপুরের চিরিরবন্দর আইডিয়াল রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলে পড়াশোনা করে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। পরীক্ষায় দুজনই জিপিএ-৫ অর্জন করেছে।

যমজ দুই ভাই জানায়, তারা একই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছে। পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য বাবা-মা সব সময় তাদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। ভবিষ্যতে তারা নটর ডেম কলেজ অথবা সেন্ট জোসেফ কলেজে ভর্তি হতে চায়। উচ্চশিক্ষা শেষে দুজনই প্রকৌশলী হওয়ার স্বপ্ন দেখে।

তাদের মা শিরিনা পারভীন বলেন, ‘দুই ছেলেই এবারের এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে। তাদের ফলাফলে পরিবারের সবাই খুব খুশি। আপনারা ওদের জন্য দোয়া করবেন।’

চিরিরবন্দর আইডিয়াল রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলের পরিচালক ও অধ্যক্ষ মো. মমিনুল ইসলাম বলেন, ‘ফলাফল বিপর্যয়ের মধ্যেও আমাদের শিক্ষার্থীরা ভালো ফলাফল করেছে। যমজ দুই শিক্ষার্থী অত্যন্ত মেধাবী ও পরিশ্রমী। তারা পড়ালেখার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলে ভবিষ্যতে ভালো করবে বলে আশা করি।’

বিষয়:

ভূরুঙ্গামারীএসএসসি পরীক্ষাকুড়িগ্রামরংপুর বিভাগ
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