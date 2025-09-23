সাংবাদিক বাদলের ওপর হামলার ঘটনায় কেজিইউজের নিন্দা

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি
রংপুরের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক লিয়াকত আলী বাদলের ওপর হামলার ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে কুড়িগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন (কেজিইউজে)। গতকাল সোমবার সংগঠনের আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম রিগান ও সদস্যসচিব মনোয়ার হোসেন লিটন স্বাক্ষরিত এক প্রতিবাদলিপিতে ঘটনার নিন্দা জানানো হয়। একই সঙ্গে এসব ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।
প্রতিবাদলিপিতে জানানো হয়, গত ২১ সেপ্টেম্বর ‘জুলাই যোদ্ধা’ পরিচয়ে মব সৃষ্টি করে রংপুরের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, সর্বজন শ্রদ্ধেয় লিয়াকত আলী বাদলের ওপর হামলা ও হেনস্তার ঘটনায় কুড়িগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন (কেজিইউজে) গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। একই সঙ্গে কেজিইউজে এ ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে।
প্রতিবাদলিপিতে আরও জানানো হয়, একজন নিষ্ঠাবান ও প্রবীণ সংবাদকর্মীর ওপর এ ধরনের আচরণ দেশের সাংবাদিক সমাজ ও গণমাধ্যমের ওপর নগ্ন হস্তক্ষেপের শামিল। কেজিইউজে এ ঘটনার ইন্ধনদাতাসহ জড়িত সবাইকে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছে। একই সঙ্গে এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রংপুরের সাংবাদিক সমাজের প্রতিবাদ ও দাবির সঙ্গে কেজিইউজে একাত্মতা প্রকাশ করছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে কেজিইউজে নেতৃবৃন্দ।
প্রসঙ্গত, সংবাদ প্রকাশের জেরে গত ২১ সেপ্টেম্বর রংপুরে সাংবাদিক বাদলকে হেনস্তা করে ‘জুলাই যোদ্ধা’ নামধারী কিছু তরুণ। সংবাদ প্রকাশের জেরে এ ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করেছেন ভুক্তভোগী সাংবাদিক
