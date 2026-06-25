Ajker Patrika
কুড়িগ্রাম

‘চলো যাই যুদ্ধে, মাদকের বিরুদ্ধে’ স্লোগানে ভূরুঙ্গামারীতে এলাকাবাসীর মানববন্ধন

ভূরুঙ্গামারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৫ জুন ২০২৬, ১৮: ১৭
‘চলো যাই যুদ্ধে, মাদকের বিরুদ্ধে’ স্লোগানে ভূরুঙ্গামারীতে এলাকাবাসীর মানববন্ধন
ভূরুঙ্গামারীর চরভূরুঙ্গামারী ইউনিয়নের নতুনহাট বাজারে মাদক প্রতিরোধে এলাকাবাসীর মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীর চরভূরুঙ্গামারী ইউনিয়নের নতুনহাট বাজারে মাদক প্রতিরোধে মানববন্ধন করেছেন এলাকাবাসী। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে চরভূরুঙ্গামারী ইউনিয়ন বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে নতুনহাট বাজার এলাকায় ঘণ্টাব্যাপী এই মানববন্ধন হয়। মানববন্ধনে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার কয়েক শ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। মানববন্ধনের প্রতিপাদ্য ছিল—‘চলো যাই যুদ্ধে, মাদকের বিরুদ্ধে’।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, চরভূরুঙ্গামারী ইউনিয়নকে মাদকমুক্ত করতে হলে মাদক বিক্রেতা ও মাদকসেবীদের বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করতে হবে। মাদক বিক্রেতাদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে তাঁরা অবিলম্বে মাদক বিক্রি বন্ধ করার আহ্বান জানান।

চরভূরুঙ্গামারী ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক শাহ জালালের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন ইউপি চেয়ারম্যান মানিক উদ্দিন, ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি শামছুল হক, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মিজানুর রহমান মিন্টু, ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি মাঈদুল ইসলাম লাভলু এবং ইউনিয়ন কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান।

বিষয়:

কুড়িগ্রামভূরুঙ্গামারীমাদকজেলার খবররংপুর বিভাগমানববন্ধন
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