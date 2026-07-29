Ajker Patrika
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কুড়িগ্রাম

দুজনকে কামড়ে পালানোর চেষ্টা, উদ্ধার হলো ১৫ ফুট গাঁজা গাছ

ভূরুঙ্গামারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৯ জুলাই ২০২৬, ০৯: ৪৯
দুজনকে কামড়ে পালানোর চেষ্টা, উদ্ধার হলো ১৫ ফুট গাঁজা গাছ
আটকের সময় পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে স্থানীয় দুই যুবককে কামড় দিয়ে রক্তাক্ত করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে পুলিশ ও বিজিবির যৌথ অভিযানে ১৫ ফুট উচ্চতার একটি গাঁজাগাছসহ মো. মনজু আলম (৫৫) নামের এক মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে। আটকের সময় পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে স্থানীয় দুই যুবককে কামড়ে রক্তাক্ত করে পালানোর চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত সফল হননি ওই গাঁজাসেবী।

মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) দিবাগত রাতে উপজেলার বলদিয়া ইউনিয়নের চর খলিশাকুড়ি এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। আটক মনজু আলম ওই গ্রামের মৃত নজির উদ্দিনের ছেলে।

পুলিশ ও বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চর খলিশাকুড়ি এলাকায় মাদকবিরোধী যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় মনজুর মালিকানাধীন ১৫ ফুট উচ্চতার একটি গাঁজাগাছ জব্দ করা হয়। পরে তিনি পালানোর চেষ্টা করলে স্থানীয় রাতুল (২১) ও পারভেজ (২২) নামের দুই যুবক তাঁকে আটকের চেষ্টা করেন। এ সময় ক্ষিপ্ত হয়ে ওই গাঁজাসেবী দুই যুবকের হাতে কামড় বসিয়ে রক্তাক্ত করেন। তবে শেষ পর্যন্ত পুলিশ ও বিজিবির সহায়তায় তাঁকে আটক করা হয়।

অভিযানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভূরুঙ্গামারী সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মুনতাসির মামুন মুন এবং বিজিবির সোনাহাট কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার মো. ফরিদুল ইসলাম খান।

এ বিষয়ে ভূরুঙ্গামারী সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) মুনতাসির মামুন মুন জানান, আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হবে। এ ছাড়া সীমান্ত এলাকায় মাদকের বিরুদ্ধে বিজিবির সঙ্গে সমন্বয় করে এমন যৌথ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

পুলিশভূরুঙ্গামারীবিজিবিকুড়িগ্রামজেলার খবররংপুর বিভাগ
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