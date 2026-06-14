কাঁঠাল পাড়তে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে ফল ব্যবসায়ীর মৃত্যু

কুড়িগ্রামের উলিপুরে কাঁঠাল পাড়তে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে কয়সার আলী (৬০) নামে এক ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার সকালে উপজেলার ধরণীবাড়ী ইউনিয়নের মধুপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত কয়সার আলী হাতিয়া ইউনিয়নের চিড়াখাওয়ারপাড় গ্রামের তমিজ উদ্দিনের ছেলে। তিনি মৌসুমি ফল ব্যবসায়ী।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে মধুপুর এলাকার একটি বাড়িতে কাঁঠাল সংগ্রহ করতে যান কয়সার আলী। এ সময় গাছে উঠে কাঁঠাল পাড়ার সময় তাঁর হাতে থাকা কাস্তে অসাবধানতাবশত পাশ দিয়ে যাওয়া বিদ্যুতের তারে স্পর্শ করে। এতে তিনি বিদ্যুতায়িত হয়ে গাছ থেকে নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করার আগেই ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়।
ধরণীবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আব্দুস সামাদ সরকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
উলিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাঈদ ইবনে সিদ্দিক বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
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