ভারতে ৩৩ মাস কারাভোগের পর দেশে ফিরল নারীসহ ৩ বাংলাদেশি

অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে ভারতে ৩৩ মাস কারাভোগের পর এক নারীসহ তিন বাংলাদেশিকে কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীর সোনাহাট সীমান্ত দিয়ে ফেরত পাঠিয়েছে ভারত।
আজ শুক্রবার বিকেলে কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীর সোনাহাট বিজিবির কাছে তাদের হস্তান্তর করে বিএসএফ (ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী)। পরে সন্ধ্যায় বিজিবি তাদের ভূরুঙ্গামারী থানায় হস্তান্তর করে।
ভূরুঙ্গামারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজিম উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
কারাভোগ শেষে ফেরত আসা ব্যক্তিরা হলেন: কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার কচাকাটা থানার বাসিন্দা আব্দুল জলিল ও মোজাফফর হোসেন। অপরজন মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইরের বাসিন্দা শারমিন আক্তার।
পুলিশ জানায়, তিন বাংলাদেশি নাগরিক অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করে। পরে ভারতীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের আটক করে কারাগারে পাঠায়। তারা সেখানে ৩৩ মাস কারাভোগের পর মুক্তি পান। আইনি প্রক্রিয়া শেষে বিজিবির কাছে তাদের হস্তান্তর করেছে।
ভূরুঙ্গামারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজিম উদ্দিন বলেন, ‘বিজিবি তিন বাংলাদেশি নাগরিককে থানায় হস্তান্তর করেছে। তাদের স্বজনদের কাছে খবর পাঠানো হয়েছে। স্বজনেরা এলে আইনগত প্রক্রিয়া শেষে হস্তান্তর করা হবে।’
তিন বাংলাদেশি নাগরিক কবে ও কীভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন, এ বিষয়ে জানতে সোনাহাট বিজিবি ক্যাম্প ও কুড়িগ্রাম ব্যাটালিয়ন (২২ বিজিবি) অধিনায়কের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাৎক্ষণিক কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।
সীমান্ত অতিক্রম করে বিএসএফের হাতে আটক হওয়া পাঁচ বাংলাদেশি ১১ দিন পর দেশে ফিরেছেন। আলাইপুর বিজিবি ক্যাম্প-সংলগ্ন পদ্মা নদীর তীরে তাঁদের গ্রহণ করেন রাজশাহী-৬ আসনের এমপি আবু সাইদ চাঁদ। তিনি পাঁচজনকে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করেন। তবে পাটবোঝাই নৌকা ফেরত আসেনি।২৮ মিনিট আগে
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