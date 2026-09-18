গাইবান্ধায় পরিত্যক্ত ওয়ান শুটারগান ও গুলি উদ্ধার

গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি দেশীয় ওয়ান শুটারগান ও এক রাউন্ড গুলি জব্দ করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)। আজ শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে এসআরবি (পূর্ব নাম র্যাব)-১৩-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিপ্লব কুমার গোস্বামী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে ভোরে উপজেলার রাইগ্রাম এলাকার একটি কালভার্টের নিচ থেকে অস্ত্রটি উদ্ধার করা হয়।
এসআরবি-১৩ জানায়, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে আজ ভোরে এসআরবি-১৩ (সিপিসি-৩) গাইবান্ধা ক্যাম্পের একটি দল অভিযান চালায়। এ সময় পলাশবাড়ী উপজেলার রাইগ্রাম এলাকার একটি কালভার্টের নিচ থেকে শপিং ব্যাগের ভেতরে পলিথিনে মোড়ানো একটি দেশীয় ওয়ান শুটারগান ও এক রাউন্ড গুলি পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে অস্ত্রটি পলাশবাড়ী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
পলাশবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সারওয়ার আলম খান বলেন, অস্ত্র ও গুলি পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। এগুলো জব্দ তালিকায় নথিভুক্ত করা হয়েছে।
মহাপরিচালক মো. হাসান মারুফের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং ঢাকা মেট্রো (উত্তর) কার্যালয়ের উপপরিচালক মো. রাজিউর রহমানের নেতৃত্বে অভিযানটি পরিচালিত হয়। গ্রেপ্তার বাদশাহর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (সংশোধিত, ২০২৬) অনুযায়ী বিমানবন্দর থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে...১৫ মিনিট আগে
রাজধানীর কাফরুলে মিরপুর সুপার লিংক নামের একটি বাসে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। আজ শুক্রবার রাত ১০টা ১৪ মিনিটে বাসটিতে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। পরে দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।২৯ মিনিট আগে
অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে ভারতে ৩৩ মাস কারাভোগের পর এক নারীসহ তিন বাংলাদেশিকে কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীর সোনাহাট সীমান্ত দিয়ে ফেরত পাঠিয়েছে ভারত। আজ শুক্রবার বিকেলে কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীর সোনাহাট বিজিবির কাছে তাঁদের হস্তান্তর করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।১ ঘণ্টা আগে
সীমান্ত অতিক্রম করে বিএসএফের হাতে আটক হওয়া পাঁচ বাংলাদেশি ১১ দিন পর দেশে ফিরেছেন। আলাইপুর বিজিবি ক্যাম্প-সংলগ্ন পদ্মা নদীর তীরে তাঁদের গ্রহণ করেন রাজশাহী-৬ আসনের এমপি আবু সাইদ চাঁদ। তিনি পাঁচজনকে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করেন। তবে পাটবোঝাই নৌকা ফেরত আসেনি।১ ঘণ্টা আগে