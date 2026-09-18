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গাইবান্ধা

গাইবান্ধায় পরিত্যক্ত ওয়ান শুটারগান ও গুলি উদ্ধার

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২৩: ৪৯
গাইবান্ধায় পরিত্যক্ত ওয়ান শুটারগান ও গুলি উদ্ধার
গাইবান্ধায় পরিত্যক্ত অবস্থায় ওয়ান শুটারগান ও গুলি উদ্ধার। ছবি: সংগৃহীত

গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি দেশীয় ওয়ান শুটারগান ও এক রাউন্ড গুলি জব্দ করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)। আজ শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে এসআরবি (পূর্ব নাম র‍্যাব)-১৩-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিপ্লব কুমার গোস্বামী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে ভোরে উপজেলার রাইগ্রাম এলাকার একটি কালভার্টের নিচ থেকে অস্ত্রটি উদ্ধার করা হয়।

এসআরবি-১৩ জানায়, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে আজ ভোরে এসআরবি-১৩ (সিপিসি-৩) গাইবান্ধা ক্যাম্পের একটি দল অভিযান চালায়। এ সময় পলাশবাড়ী উপজেলার রাইগ্রাম এলাকার একটি কালভার্টের নিচ থেকে শপিং ব্যাগের ভেতরে পলিথিনে মোড়ানো একটি দেশীয় ওয়ান শুটারগান ও এক রাউন্ড গুলি পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে অস্ত্রটি পলাশবাড়ী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

পলাশবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সারওয়ার আলম খান বলেন, অস্ত্র ও গুলি পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। এগুলো জব্দ তালিকায় নথিভুক্ত করা হয়েছে।

বিষয়:

গুলিগাইবান্ধার‍্যাবপলাশবাড়ীজেলার খবররংপুর বিভাগ
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