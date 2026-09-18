Ajker Patrika
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ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনে ২৭ কেজি গাঁজাসহ গ্রেপ্তার ১

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনে ২৭ কেজি গাঁজাসহ গ্রেপ্তার ১
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৭ কেজি গাঁজাসহ মো. বাদশাহ (৩০) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি)।

শুক্রবার বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশনের পশ্চিম পাশে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের কার্যালয়ের সামনে এ অভিযান চালানো হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ঢাকা মেট্রো (উত্তর) কার্যালয়ের গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে তেজগাঁও সার্কেলের একটি দল এ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে বাদশাহর কাছ থেকে ২৭ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

ডিএনসি জানায়, মহাপরিচালক মো. হাসান মারুফের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং ঢাকা মেট্রো (উত্তর) কার্যালয়ের উপপরিচালক মো. রাজিউর রহমানের নেতৃত্বে অভিযানটি পরিচালিত হয়।

গ্রেপ্তার বাদশাহর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (সংশোধিত, ২০২৬) অনুযায়ী বিমানবন্দর থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

মাদকের বিরুদ্ধে সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়নে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

বিষয়:

ঢাকা জেলাবিমানবন্দররাজধানীঢাকা বিভাগমাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
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