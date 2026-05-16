Ajker Patrika
কিশোরগঞ্জ

গলায় ইট ও কোমরে বালুর বস্তা বাঁধা অবস্থায় ডোবায় মিলল কিশোরের লাশ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
আরিক মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

কিশোরগঞ্জের ইটনায় নিখোঁজের পাঁচ দিন পর আরিক মিয়া নামের এক কিশোরের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (১৬ মে) বিকেল ৫টার দিকে উপজেলার ধনপুর ইউনিয়নের কালীবাড়ি চরের একটি ডোবা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ সময় কিশোরটির গলায় ইট ও কোমরে বালুর বস্তা বাঁধা ছিল।

আরিক মিয়া (১২) নেত্রকোনার খালিয়াজুরী উপজেলার পাঁচহাট গ্রামের রেজেক মিয়ার ছেলে।

নিহত কিশোরের পরিবার ও স্থানীয়রা জানান, ১১ মে রাত ১টার দিকে আরিক বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়। এরপর বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। পরদিন খালিয়াজুরী থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করে তার পরিবার।

শনিবার দুপুরে পার্শ্ববর্তী ইটনা উপজেলার ধনপুর ইউনিয়নের কালীবাড়ি চরে কয়েক যুবক ঘাস কাটতে গিয়ে একটি ডোবায় মরদেহটি দেখতে পায়। খবর পেয়ে স্বজনেরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি আরিকের বলে শনাক্ত করেন। পরে পুলিশকে খবর দিলে তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

স্বজনদের দাবি, নিহত আরিকের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন ছিল। এ ছাড়াও তার গলায় ইট এবং কোমরে বালুর বস্তা বাঁধা অবস্থায় পাওয়া যায়। 

ইটনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেব মিয়া জানান, ১১ মে নিজ বাড়ি থেকে ছেলেটি নিখোঁজ হয়। পরদিন তার পরিবার খালিয়াজুরী থানায় সাধারণ ডায়েরি করে। শনিবার ইটনার ধনপুর কালীবাড়ি চর এলাকা থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

