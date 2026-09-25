Ajker Patrika
En
কিশোরগঞ্জ

হোসেনপুরে কিশোরের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

হোসেনপুর (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি 
হোসেনপুরে কিশোরের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
শাকিল মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে শাকিল মিয়া (১৬) নামের এক কিশোরের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার সিদলা ইউনিয়নের চৌদার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। শাকিল মিয়া ওই এলাকার দুলাল মিয়ার ছেলে।

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, পরিবারের লোকজনের অজান্তে তার বাবার ঘরের পাশের বারান্দায় গলায় ফাঁস নেয় শাকিল। পরে স্বজনেরা তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে। এরপর মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কিশোরগঞ্জ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

হোসেনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম বলেন, শাকিল নেশাগ্রস্ত ছিল বলে জানা গেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, সেই হতাশা থেকেই নিজের শার্ট দিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে সে। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জপুলিশঢাকা বিভাগকিশোরমরদেহজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত