হোসেনপুরে কিশোরের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে শাকিল মিয়া (১৬) নামের এক কিশোরের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার সিদলা ইউনিয়নের চৌদার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। শাকিল মিয়া ওই এলাকার দুলাল মিয়ার ছেলে।
পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, পরিবারের লোকজনের অজান্তে তার বাবার ঘরের পাশের বারান্দায় গলায় ফাঁস নেয় শাকিল। পরে স্বজনেরা তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে। এরপর মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কিশোরগঞ্জ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
হোসেনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম বলেন, শাকিল নেশাগ্রস্ত ছিল বলে জানা গেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, সেই হতাশা থেকেই নিজের শার্ট দিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে সে। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
বগুড়ার ধুনটে মসজিদের জায়গা নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধের জেরে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে দুই পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। এ সময় মসজিদে ভাঙচুর ও মালামাল নিয়ে যাওয়ার অভিযোগও উঠেছে।৯ মিনিট আগে
মধ্যপ্রাচ্যের সংকট ও আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতায় জ্বালানি তেল ও বিদ্যুতের দাম বাড়লেও দেশের ৬৫ শতাংশ বিদ্যুৎ গ্রাহকের জন্য দাম বাড়ানো হয়নি বলে জানিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত। যশোরে তিনি সেচ পাম্প সৌরবিদ্যুতে রূপান্তরের পরিকল্পনার কথাও জানান।১৯ মিনিট আগে
শুক্রবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। জুরাইন রেলওয়ে ব্রিজের নিচে পাবলিক টয়লেটের ভেতরে পরিত্যক্ত কক্ষ থেকে ওই কিশোরের মরদেহটি উদ্ধার করে শ্যামপুর থানা-পুলিশ। এরপর মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠায় পুলিশ...২৩ মিনিট আগে
হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে টমটম ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও চারজন। শুক্রবার দুপুরে উপজেলার চান্দপুর চা-বাগান এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।২৫ মিনিট আগে