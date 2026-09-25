হবিগঞ্জে মোটরসাইকেল-টমটমের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ২

হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে টমটম ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও চারজন। আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার চান্দপুর চা-বাগান এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন চুনারুঘাট উপজেলার পাইকপাড়া ইউনিয়নের হলহলিয়া গ্রামের আলী আজগর খানের ছেলে মুহাদ্দিস (২২) এবং একই ইউনিয়নের সতং এলাকার শেখ কাইয়ুমের ছেলে শেখ নয়ন মিয়া (২৩)।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কয়েকজন যুবক মোটরসাইকেলে করে চণ্ডী রামগঙ্গা চা-বাগান এলাকায় ঘুরতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে চান্দপুর চা-বাগান এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি টমটমের সঙ্গে মোটরসাইকেলটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেলে থাকা দুই যুবক ঘটনাস্থলেই নিহত হন।
দুর্ঘটনায় আহতদের উদ্ধার করে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে হলহলিয়া গ্রামের আবুল কালামের ছেলে জসিম মিয়া (২৮), সতং বাজারের হানিফের ছেলে সিহাব মিয়া (২৫) এবং পাকুড়িয়া গ্রামের দিদার মিয়ার ছেলে জুবেল (২০) রয়েছেন।
দুর্ঘটনার পর ওই সড়কে প্রায় আধা ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ ছিল। খবর পেয়ে থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহত দুজনের মরদেহ উদ্ধার করে।
ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছে। দুর্ঘটনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
বগুড়ার ধুনটে মসজিদের জায়গা নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধের জেরে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে দুই পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। এ সময় মসজিদে ভাঙচুর ও মালামাল নিয়ে যাওয়ার অভিযোগও উঠেছে।৯ মিনিট আগে
মধ্যপ্রাচ্যের সংকট ও আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতায় জ্বালানি তেল ও বিদ্যুতের দাম বাড়লেও দেশের ৬৫ শতাংশ বিদ্যুৎ গ্রাহকের জন্য দাম বাড়ানো হয়নি বলে জানিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত। যশোরে তিনি সেচ পাম্প সৌরবিদ্যুতে রূপান্তরের পরিকল্পনার কথাও জানান।১৮ মিনিট আগে
শুক্রবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। জুরাইন রেলওয়ে ব্রিজের নিচে পাবলিক টয়লেটের ভেতরে পরিত্যক্ত কক্ষ থেকে ওই কিশোরের মরদেহটি উদ্ধার করে শ্যামপুর থানা-পুলিশ। এরপর মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠায় পুলিশ...২৩ মিনিট আগে
কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার নিচে চাপা পড়ে ওমর ফারুক (৪) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেলে সদর ইউনিয়নের মহালক্ষ্মীপাড়া এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।৩৩ মিনিট আগে