কাগজে-কলমে শিক্ষার্থী অর্ধশতাধিক, বাস্তবে মাত্র ৪
কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলার জাঙ্গালিয়া ইউনিয়নের তারাকান্দি কুঁড়েরপাড় নিম্ন মধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। কাগজ-কলমে ৬০ শিক্ষার্থী থাকলেও বাস্তবে উপস্থিতি মাত্র চারজনের। এই চার শিক্ষার্থীর জন্য ৮ শিক্ষক, আয়া, দপ্তরিসহ মোট ১৪ জন নিয়মিত বেতন-ভাতা তুলছেন। সরকারি অর্থ, জনবল ও অবকাঠামোর এই অপচয়ের দায়ভার বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর চাপিয়েছেন অভিভাবক ও স্থানীয়রা।
স্থানীয়রা বলেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সংশ্লিষ্টদের উদাসীনতার কারণেই শিক্ষার্থী কম এই স্কুলে। স্কুলে পড়াশোনার মান ভালো হলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ত নিশ্চিতভাবে।
আজ বৃহস্পতিবার সকালে স্কুলটিতে গিয়ে দেখা যায়, চারিদিকে সুনসান নীরবতা। নেই শিক্ষার্থীদের কোনো কোলাহল। অফিসকক্ষে শিক্ষার্থীদের জন্য দেওয়া বই স্তুপ করে রাখা হয়েছে, সেখানে বসে গল্প গুজবে ব্যস্ত কয়েকজন শিক্ষক। শ্রেনিকক্ষগুলোতে ঢুঁ মেরে দেখা গেল, ষষ্ঠ শ্রেণির ক্লাস রুমে দুইজন শিক্ষার্থী খেলা করছেন, সপ্তম শ্রেণীতে একজন শিক্ষার্থী বসে আছে। আর অষ্টম শ্রেণীর ক্লাসরুমে একজন শিক্ষার্থীর ক্লাস নিচ্ছেন একজন শিক্ষক। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হাজিরা খাতায় গত আগষ্টের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কোন হাজিরা নেই কারও।
এলাকাবাসী জানায়, করোনার আগে প্রতি ক্লাসে ২০ জনের বেশি শিক্ষার্থী নিয়মিত ক্লাস করতো। কয়েক বছর ধরে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর হার কমছে। কয়েকজন শিক্ষক অবসরে যাওয়ার পর বিদ্যালয়ে আর ঠিকমতো পড়াশোনা হয় না। তাই শিক্ষার্থী ভর্তিও নেই।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন অভিভাবক বলেন, ‘আমার বাড়ির পাশে বিদ্যালয়টি। তবুও কয়েক কিলোমিটার দূরে একটা স্কুলে ভর্তি করিয়েছি আমার মেয়েকে। সেখানে লেখাপড়ার মান এই বিদ্যালয় থেকে অনেক ভালো। তাছাড়া এ স্কুলে অষ্টম শ্রেণী পাস করার পর অন্য স্কুলে নিতে হবে। তাই আগে থেকেই অন্য বিদ্যালয়ে ভর্তি করে রেখেছি।’
১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষক মাহফুজুল আলম বলেন, ‘ এক কিলোমিটারের মধ্য তিনটি বিদ্যালয় ও কওমি মাদরাসা হওয়ায় ছাত্রী কমে গেছে। এছাড়া অনেকেই কিন্ডারগার্টেন লেখাপড়া করার কারণে এ বছর সমস্যাটা বেশী হয়েছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, বিদ্যালয়টি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। অষ্টম শ্রেণী পাস করার পর অন্য স্কুলে যেতে হবে। তাই অভিভাবকরা প্রথম থেকেই অন্য স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। আমরা অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি আমাদের এখানে শিক্ষার্থী দেওয়ার জন্য।’
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ ওমর ফারুক ভূঞা বলেন, ‘বারবার শিক্ষকদের তাগিদ দেওয়া হচ্ছে, নিজেরাও গিয়েছি শিক্ষার্থী বাড়ানোর জন্য। আশপাশের কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষার্থীদের দেখিয়ে বিদ্যালয় পরিচালনা করছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।’
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রুপম দাস বলেন, ‘বিষয়টি আপনাদের মাধ্যমে জানতে পেরেছি। বিদ্যালয়টির বিরুদ্ধে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে বলব। পরবর্তী সময়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তা আমি তদারক করব।’
এ বিষয়ে কিশোরগঞ্জ-২ (কটিয়াদী-পাকুন্দিয়া) আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মো. জালাল উদ্দিন বলেন, ‘শিক্ষক আছেন, শিক্ষার্থী নেই—এমন পরিস্থিতি কোনোভাবেই কাম্য নয়। এ বিষয়ে পাকুন্দিয়া উপজেলা প্রশাসনকে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলব।’