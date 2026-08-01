শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত

কিশোরগঞ্জে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজে উৎসবমুখর পরিবেশে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাতে কলেজ মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাজমুল হোসেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, চিকিৎসা শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চা শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব, শৃঙ্খলাবোধ, মানবিক মূল্যবোধ এবং সৃজনশীলতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। চিকিৎসা শিক্ষার কঠিন অধ্যবসায়ের পাশাপাশি সহ-শিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ ঘটায়।
টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মীর সাদ সৈকতের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মজিবর রহমান।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যশিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, যুগ্মসচিব মো. আসিব আহসান, স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (ডেন্টাল শিক্ষা) অধ্যাপক এ এফ এম শহীদুর রহমান এবং পরিচালক (মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা) মো. মাছুদুর রহমান।
এ ছাড়াও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজের চর্ম ও যৌন বিভাগের প্রধান এবং টিসিএস অ্যাসোসিয়েশনের ট্রেজারার মো. একরাম আহসান, কিশোরগঞ্জের ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন মো. নাজমুল করিম, একাডেমিক কো-অর্ডিনেটর ও নাক-কান-গলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মো. খালিদ আসাদ, কলেজের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক সাইফুল ইসলাম এবং স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা) আল মামুন আব্দুল্লাহ প্রমুখ।
পুরস্কার বিতরণী শেষে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।
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