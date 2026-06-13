সৌদি কারাগারে কিশোরগঞ্জের যুবকের মৃত্যু, ২৮ দিন পর ফিরল মরদেহ

ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে ভাগ্য বদলাতে সৌদি আরব গিয়েছিলেন কিশোরগঞ্জের যুবক শাকিল (২৮)। কিন্তু সেই মরুভূমির দেশে ভাগ্য তো বদলায়ইনি, উল্টো বন্দী হতে হয়েছিল অন্ধকার কারাপ্রকোষ্ঠে। অবশেষে মৃত্যুর ২৮ দিন পর মরদেহ ফিরল বাড়িতে।
গতকাল শুক্রবার (১২ জুন) দিবাগত রাত ১২টার দিকে শাকিলের মরদেহ ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছায়। আজ শনিবার (১৩ জুন) ভোর ৫টার দিকে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার মারিয়া ইউনিয়নের পূর্ব কাতিয়ারচর এলাকায় তাঁর নিজ বাড়িতে মরদেহ আনা হলে সেখানে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। স্বজনদের আহাজারিতে ভারী হয়ে ওঠে চারপাশ।
নিহত শাকিল সদর উপজেলার পূর্ব কাতিয়ারচর এলাকার ওমর ফারুকের ছেলে। তিনি ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি।
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফুল আলমের বিশেষ উদ্যোগে ও সরকারি সহযোগিতায় শাকিলের মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে।
পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, অভাব-অনটনের সংসারের হাল ধরতে ২০১৯ সালে প্রায় ৪ লাখ টাকা ঋণ করে সৌদি আরব পাড়ি জমিয়েছিলেন শাকিল। ঢাকার বনানী এলাকার ‘আলতাব রিক্রুটিং এজেন্সি’র মাধ্যমে সেখানে যান তিনি। কিন্তু সৌদিতে যাওয়ার পর থেকেই শুরু হয় বিপত্তি। নিয়োগকর্তার (কফিল) সঙ্গে আকামা (কাজের অনুমতিপত্র) সংক্রান্ত জটিলতায় জড়িয়ে কর্মস্থল ত্যাগ করতে বাধ্য হন তিনি। এরপর অবৈধভাবে কাজ করার অভিযোগে সৌদি পুলিশের হাতে আটক হয়ে কারাগারে যান শাকিল।
কারাগারে থাকা অবস্থায় শাকিল শারীরিকভাবে চরম অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বলে জানান তাঁর স্বজনেরা। ফোনের ওপাশ থেকে মা ও ফুফুকে কেঁদে কেঁদে শাকিল বলেছিলেন, ‘আমি খুব কষ্টে আছি। শরীর শুকিয়ে গেছে। জেলের খাবার খেতে পারি না। আমাকে আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দেশে নিয়ে যান।’
শাকিলের ফুফু মোছা. চায়না বেগম জানান, মৃত্যুর প্রায় ১০ দিন আগে শাকিলের সঙ্গে তাঁর শেষ কথা হয়েছিল। জামিন ও আইনি প্রক্রিয়ার জন্য প্রায় দুই লাখ টাকা প্রয়োজন বলে জানিয়েছিলেন শাকিল। এরপর পরিবারের সদস্যরা ধারদেনা ও আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা জোগাড় করে সৌদিতে আইনজীবীর কাছে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেই টাকা আর শাকিলকে মুক্ত করতে পারেনি।
স্বজনদের দাবি, গত ১৫ মে সৌদি আরবের ওই কারাগারে একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ (এসি) যন্ত্র বিস্ফোরিত হয়ে ধোঁয়া সৃষ্টি হলে শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হন শাকিল। পরে কারাগারেই তাঁর মৃত্যু হয়।
শাকিলের চাচা বুকুল মেম্বার জানান, মৃত্যুর পর শাকিলের মরদেহ দেশে আনতে প্রায় আট হাজার সৌদি রিয়াল (বাংলাদেশি মুদ্রায় আড়াই লক্ষাধিক টাকা) প্রয়োজন ছিল। দরিদ্র পরিবারের পক্ষে এই বিপুল অর্থ জোগাড় করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। পরবর্তী সময়ে বিষয়টি কিশোরগঞ্জ জেলা যুবদলের সভাপতি খসরুজ্জামান শরীফের নজরে আনা হলে তিনি বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী শরীফুল আলমকে অবহিত করেন। প্রতিমন্ত্রীর তাৎক্ষণিক তৎপরতায় ও সরকারি সহযোগিতায় অবশেষে ২৮ দিন পর দেশে ফিরল শাকিলের নিথর দেহ।
একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে দিশেহারা বাবা ওমর ফারুক কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ‘আমার ছেলেটাই ছিল সংসারের একমাত্র অবলম্বন। এখন কীভাবে সংসার চলবে, কিছুই জানি না। সরকারের কাছে আমাদের পরিবারের জন্য একটু সহযোগিতার দাবি জানাই।’
এদিকে শাকিলের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের এমন পরিণতি মেনে নেওয়া যায় না। প্রবাসী শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও আইনি সুরক্ষায় সরকারের আরও কার্যকর ও শক্তিশালী ভূমিকা নেওয়া উচিত।
ভারী বৃষ্টিপাত ও উজানে ভারতের মেঘালয় থেকে নেমে আসা আকস্মিক পাহাড়ি ঢলে শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলা সদর বাজার প্লাবিত হয়েছে। আজ শনিবার (১৩ জুন) সকালে উপজেলার মহারশি ও সোমেশ্বরী নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে উপজেলা সদর বাজার প্লাবিত হয়। পানি বাড়া অব্যাহত থাকলে জেলার সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকার...১৪ মিনিট আগে
নওগাঁয় পুরাতন মোবাইল ও ইলেকট্রনিকস পণ্য ব্যবসায়ী শফিকুল ইসলাম হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় নিহতের ব্যবহৃত দুটি মোবাইল ফোন, একটি মোটরসাইকেল এবং হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।৪০ মিনিট আগে
নারীদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে একসময় ত্রিশাল পৌরসভার চকবাজার এলাকায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল মহিলা বিপণিকেন্দ্র। কিন্তু সময়ের সঙ্গে নারী উদ্যোক্তার সংকট দেখা দিলে দোকানগুলো নিম্ন আয়ের সাধারণ ব্যবসায়ীদের কাছে বরাদ্দ দেওয়া হয়। অভিযোগ রয়েছে, প্রায় দুই দশক ধরে এসব দোকানের বিপরীতে পৌরসভার কোষাগারে...১ ঘণ্টা আগে
গাজীপুর মহানগরীর দিগিরচালা এলাকার মালেকের বাড়িসংলগ্ন মেট্রিক্স স্টাইল পোশাক কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ শনিবার সকালের দিকে কারখানাটিতে আগুনের সূত্রপাত হয়। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের পাঁচটি ইউনিট কাজ করছে।২ ঘণ্টা আগে