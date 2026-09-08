কিশোরগঞ্জে দুই হাসপাতালে দালাল চক্রের ১৭ সদস্য আটক

কিশোরগঞ্জের দুটি হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে দালাল চক্রের ১৭ জন সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও কিশোরগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ ও কিশোরগঞ্জ মডেল থানা যৌথভাবে এ অভিযান চালায়।
বিকেলে কিশোরগঞ্জ মডেল থানা প্রাঙ্গণে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান কিশোরগঞ্জের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান।
তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে দুটি হাসপাতাল থেকে দালাল চক্রের বিরুদ্ধে আমাদের কাছে অভিযোগ আসছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে হাসপাতাল দুটিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় চার নারীসহ ৩২ জনকে আটক করা হয়। তাঁদের মধ্যে ৬ জন যৌক্তিক কারণ দেখানোয় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
পুলিশ সুপার আরও জানান, চক্রের ১৭ জনকে দালাল চিহ্নিত করা হয়েছে। বাকি ৯ জনের বিষয়ে যাচাই-বাছাই চলছে। তাঁরা যুক্তিসংগত প্রমাণ দেখাতে না পারলে আইনের আওতায় আনা হবে। এ বিষয়ে থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।
রাজধানীর চলমান ও শিগগির বাস্তবায়ন হতে যাওয়া বড় উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর কারণে যানজট মোকাবিলা এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা স্বাভাবিক রাখতে প্রস্তুতি নিচ্ছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।২১ মিনিট আগে
কুমিল্লার বরুড়ার চিতড্ডা ইউনিয়নের ওড্ডা গ্রামের একটি ফসলি জমি থেকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আনুমানিক ৩০ বছর বয়সী অজ্ঞাতপরিচয় এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।২৩ মিনিট আগে
সে প্রায় সময়ই বাইরে থাকত। ঘরে আসত না। মাদকসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পুরো পরিবারকে ধ্বংস করে দিয়েছে। ডাকাতি করছিল, কেউ হয়তো মেরে ফেলেছে। এর আগেও এক জায়গায় ডাকাতি করতে গিয়ে পাবলিকে ধরে মাথা ফেটে দিয়েছিল, মাথায় তখন ৮টি সেলাই হয়েছিল।৩০ মিনিট আগে
কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় নৈশপ্রহরী ও ব্যবসায়ীদের হাত-পা বেঁধে তিনটি সোনার দোকানসহ পাঁচটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ডাকাতি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।১ ঘণ্টা আগে