বালু উত্তোলন ও মাটি কাটা বন্ধে ভেকু-ট্রাক্টর জব্দ

অবৈধভাবে বালু উত্তোলন এবং মাটি কাটা বন্ধে কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর ও ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলা প্রশাসনের যৌথ অভিযানে একটি এক্সকাভেটর (ভেকু) ও একটি মাটি পরিবহনকারী ট্রাক্টর জব্দ করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুরে হোসেনপুর উপজেলার জিনারী নতুন সড়ক হয়ে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরবর্তী এলাকায়, হোসেনপুরের চর হটর আলগী ও গফরগাঁও উপজেলার চর আলগী মৌজার সীমান্তসংলগ্ন একটি অবৈধ বালুর টালে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।
যৌথ অভিযানে অংশ নেন হোসেনপুরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহসী মাসনাদ, গফরগাঁও উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আমির সালমান রনি, হোসেনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৯ আর্টিলারি ব্রিগেডের সদস্যরা। এ সময় অবৈধভাবে মাটি কাটার কাজে ব্যবহৃত একটি এক্সকাভেটর (ভেকু) এবং মাটি পরিবহনের একটি ট্রাক্টর জব্দ করা হয়। পরে সেগুলো গফরগাঁও থানায় হস্তান্তর করা হয়।
উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহসী মাসনাদ জানান, পরিবেশ সুরক্ষা ও নদীভাঙন রোধে অবৈধ বালু ও মাটি উত্তোলনের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে। এ ধরনের অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
