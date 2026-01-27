Ajker Patrika
কিশোরগঞ্জ

বালু উত্তোলন ও মাটি কাটা বন্ধে ভেকু-ট্রাক্টর জব্দ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধিহোসেনপুর সংবাদদাতা
বালু উত্তোলন ও মাটি কাটা বন্ধে ভেকু-ট্রাক্টর জব্দ
অবৈধভাবে মাটি কাটার কাজে ব্যবহৃত ভেকু। ছবি: আজকের পত্রিকা

অবৈধভাবে বালু উত্তোলন এবং মাটি কাটা বন্ধে কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর ও ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলা প্রশাসনের যৌথ অভিযানে একটি এক্সকাভেটর (ভেকু) ও একটি মাটি পরিবহনকারী ট্রাক্টর জব্দ করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুরে হোসেনপুর উপজেলার জিনারী নতুন সড়ক হয়ে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরবর্তী এলাকায়, হোসেনপুরের চর হটর আলগী ও গফরগাঁও উপজেলার চর আলগী মৌজার সীমান্তসংলগ্ন একটি অবৈধ বালুর টালে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

যৌথ অভিযানে অংশ নেন হোসেনপুরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহসী মাসনাদ, গফরগাঁও উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আমির সালমান রনি, হোসেনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৯ আর্টিলারি ব্রিগেডের সদস্যরা। এ সময় অবৈধভাবে মাটি কাটার কাজে ব্যবহৃত একটি এক্সকাভেটর (ভেকু) এবং মাটি পরিবহনের একটি ট্রাক্টর জব্দ করা হয়। পরে সেগুলো গফরগাঁও থানায় হস্তান্তর করা হয়।

উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহসী মাসনাদ জানান, পরিবেশ সুরক্ষা ও নদীভাঙন রোধে অবৈধ বালু ও মাটি উত্তোলনের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে। এ ধরনের অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জঅভিযানঢাকা বিভাগগফরগাঁওহোসেনপুরজব্দময়মনসিংহজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাকিস্তান বিশ্বকাপ বর্জন করলে বাংলাদেশকে ডাকতে পারে আইসিসি

ইরানের কাছে পৌঁছেছে ভেনেজুয়েলার চেয়েও বড় ‘আর্মাডা’, সমঝোতা চায় ইরান: ট্রাম্প

পথসভায় কেঁদেকেটে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ভোট চাইলেন যুবদল নেতা, পেলেন শোকজ

গোসল ফরজ হয় যেসব কারণে

পিঠা উৎসবে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর দিকে একের পর এক ডিম নিক্ষেপ, ‘নারায়ে তাকবির’ স্লোগান কর্মীদের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঢাকা-৮ আসন দখলে নিতে চাইতেছেন মির্জা আব্বাস: আম্মার

ঢাকা-৮ আসন দখলে নিতে চাইতেছেন মির্জা আব্বাস: আম্মার

‘বাংলাদেশ বিশ্বকাপ বয়কট করেছে দেখে কি পাকিস্তানকেও সেটা করতে হবে’

‘বাংলাদেশ বিশ্বকাপ বয়কট করেছে দেখে কি পাকিস্তানকেও সেটা করতে হবে’

পিঠা উৎসবে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর দিকে একের পর এক ডিম নিক্ষেপ, ‘নারায়ে তাকবির’ স্লোগান কর্মীদের

পিঠা উৎসবে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর দিকে একের পর এক ডিম নিক্ষেপ, ‘নারায়ে তাকবির’ স্লোগান কর্মীদের

পথসভায় কেঁদেকেটে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ভোট চাইলেন যুবদল নেতা, পেলেন শোকজ

পথসভায় কেঁদেকেটে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ভোট চাইলেন যুবদল নেতা, পেলেন শোকজ

ইরানের কাছে পৌঁছেছে ভেনেজুয়েলার চেয়েও বড় ‘আর্মাডা’, সমঝোতা চায় ইরান: ট্রাম্প

ইরানের কাছে পৌঁছেছে ভেনেজুয়েলার চেয়েও বড় ‘আর্মাডা’, সমঝোতা চায় ইরান: ট্রাম্প

সম্পর্কিত

বাসচাপায় তিনজনের মৃত্যুর ঘটনায় চালক গ্রেপ্তার, সঙ্গে পুলিশ হেনস্তাকারীও

বাসচাপায় তিনজনের মৃত্যুর ঘটনায় চালক গ্রেপ্তার, সঙ্গে পুলিশ হেনস্তাকারীও

ফরিদপুরে আলাদা স্থানে বাস-প্রাইভেট কার খাদে, ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলেন যাত্রীরা

ফরিদপুরে আলাদা স্থানে বাস-প্রাইভেট কার খাদে, ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলেন যাত্রীরা

রাজস্ব কর্মকর্তা তৈয়বুর রহমানের চারটি ফ্ল্যাট ক্রোক

রাজস্ব কর্মকর্তা তৈয়বুর রহমানের চারটি ফ্ল্যাট ক্রোক

পিপলস ব্যাংকের চেয়ারম্যান মার্কিন নাগরিক কাশেমের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

পিপলস ব্যাংকের চেয়ারম্যান মার্কিন নাগরিক কাশেমের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা