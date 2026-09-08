Ajker Patrika
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কিশোরগঞ্জ

ভৈরবে দুই খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে ২ লাখ টাকা অর্থদণ্ড

ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি 
ভৈরবে দুই খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে ২ লাখ টাকা অর্থদণ্ড
প্রতীকী ছবি

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চানাচুর, বিস্কুট ও শিশুখাদ্যসহ অন্যান্য খাদ্যপণ্য উৎপাদনের দায়ে দুটি প্রতিষ্ঠানকে অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ মঙ্গলবার বিকেলে শহরের লক্ষ্মীপুর ও পঞ্চবটি এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এএইচএম আজিমুল হক।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কিশোরগঞ্জ জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা আশরাফুল ইসলাম তালুকদার, জেলা স্যানিটারি ইনস্পেক্টর শঙ্কর চন্দ্র পাল এবং ভৈরব থানা-পুলিশের সদস্যরা।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভৈরবের বিভিন্ন খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালানো হয়। এ সময় লক্ষ্মীপুর এলাকার মাক্কুল মোল্লা ফুড প্রোডাক্টসে অস্বাস্থ্যকর ও অনিরাপদ পরিবেশে খাদ্য প্রস্তুতের প্রমাণ পাওয়ায় প্রতিষ্ঠানটিকে ১ লাখ টাকা অর্থদণ্ড করা হয়।

অন্যদিকে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ না করে খাদ্য উৎপাদনের দায়ে পঞ্চবটি এলাকার মুন্না মুম্বাই ফুড প্রোডাক্টসকেও ১ লাখ টাকা অর্থদণ্ড করা হয়।

কিশোরগঞ্জ জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা আশরাফুল ইসলাম তালুকদার বলেন, ‘নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে ভৈরবের দুটি খাদ্য উৎপাদন কারখানায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অনিয়মের দায়ে ১ লাখ করে ২ লাখ টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে।’

ভৈরব উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এএইচএম আজিমুল হক জানান, ভেজাল ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে উৎপাদিত খাদ্য মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এসব খাদ্যে ক্যানসার সৃষ্টিকারী উপাদানসহ বিভিন্ন নিষিদ্ধ রাসায়নিক থাকার ঝুঁকি থাকে। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য আইন অনুযায়ী নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে এবং এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জঢাকা বিভাগভৈরবজেলার খবরভ্রাম্যমাণ আদালত
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