Ajker Patrika
কিশোরগঞ্জ

ভৈরব থানার ওসি প্রত্যাহার

ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি 
ভৈরব থানার ওসি প্রত্যাহার
আতাউর রহমান আকন্দ।

কিশোরগঞ্জের ভৈরব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান আকন্দকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার তাঁকে ভৈরব থানা থেকে প্রত্যাহার করে পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করার আদেশ দেওয়া হয়।

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ওসিকে প্রত্যাহারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কিশোরগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু মূসা শেখ।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বুধবার রাতে ভৈরবে সংঘটিত সংঘর্ষ এবং ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে দীর্ঘ সময় যান চলাচল বন্ধ থাকার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

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