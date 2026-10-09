কিশোরগঞ্জে ইটভাটার দেয়াল ধসে দুই শ্রমিক নিহত, আহত ২

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে অবৈধ ইটভাটায় দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। মেসার্স মায়ের দোয়া ব্রিকসে কাজ করার সময় ইটভাটার দেয়াল ধসে দুই শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুই শ্রমিক।
গতকাল শুক্রবার (৯ অক্টোবর) বেলা ১১টা ৪০ মিনিটে উপজেলার পুমদী ইউনিয়নের চরপুমদী এলাকায় মোফাজ্জল হোসেন সজলের মালিকানাধীন মেসার্স মায়ের দোয়া নামক ইটভাটায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। নিহতরা হলেন, উপজেলার দক্ষিণ চরপুমদী গ্রামের মৃত মোহাম্মদ আলীর ছেলে উৎপল মিয়া (২০) ও একই গ্রামের মৃত ছফির উদ্দিন ওরফে সফুর উদ্দিনের ছেলে গোলাপ মিয়া (৬০)।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সকালে ইটভাটায় কাজ করার সময় হঠাৎ ভাটার কিলন বা চিমনির পাশের দেয়াল ধসে পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়।
এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুই শ্রমিক। তাঁরা হলেন, লোকমান হোসেনের ছেলে আন্নাছ মিয়া ও হাদিস মিয়ার ছেলে হৃদয় মিয়া। আহত দুই শ্রমিককে উদ্ধার করে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।
হোসেনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম জানান, তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নিহতদের মরদেহ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।
কিশোরগঞ্জ পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. মমিন ভূঁইয়া জানান, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না নেওয়ায় গত বছর মায়ের দোয়া ইটভাটাকে ৬ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছিল। ইটভাটাটি বর্তমানে বন্ধ থাকার কথা জানলেও কীভাবে এর কার্যক্রম আবার চালু হয়েছে, সে বিষয়ে তাঁদের জানা নেই।
ওই নারীর বয়স আনুমানিক ৩০ বছর। তাঁর দুই হাত সামনের দিকে কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিল এবং গলায় প্যাঁচানো ছিল ওড়না। বিকেল ৪টা পর্যন্ত তাঁর পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। স্থানীয়দের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, সকালে বিদ্যালয়সংলগ্ন জমির আইলে এক নারীর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা থানায় খবর দেন।১ মিনিট আগে
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