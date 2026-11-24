চুরি-ডাকাতির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন এলাকায় বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতেন তারা
মসজিদের পানির মোটরসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম চুরি করাই ছিল তাদের প্রধান কাজ। মাঝে মাঝে সড়কে ডাকাতিও করতেন। আর এ উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন এলাকায় বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতেন তারা। দিনের বেলায় বাসার দরজা বন্ধ করে ঘুম, আর রাত হলেই তালা ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়া। এমন সন্দেহজনক কর্মকাণ্ডে শেষ পর্যন্ত স্থানীয়দের নজরে আসেন পাঁচজন। পরে তাদের ভাড়া বাসা ঘেরাও করে পুলিশে খবর দেন এলাকাবাসী। এ সময় তাদের কাছ থেকে ৮ পিস ইয়াবাসহ চুরি-ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত দা, কুড়াল, ছুরি, হাতুড়ি, কাটার, স্ক্রু ড্রাইভারসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।
আজ মঙ্গলবার গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কুলিয়ারচর থানায় ডাকাতি প্রস্তুতি ও মাদকের দুটি পৃথক মামলা দায়ের শেষে কিশোরগঞ্জ আদালতে পাঠায় পুলিশ।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন, কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলার জগন্নাথপুর এলাকার মৃত কাজল মিয়ার ছেলে মো. রামিম ওরফে ইমন (২৫) ও মো. রাফি (২৩)। একই উপজেলার জগন্নাথপুর (লক্ষ্মীপুর) এলাকার মৃত মুসলিম মিয়ার ছেলে মো. আলমগীর (৩০), ভৈরবের কমলপুর এলাকার মাসুদ মিয়ার ছেলে বাবু হাসান (১৯) এবং নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার রামনগর এলাকার মৃত ফারুক মিয়ার ছেলে ইয়াছিন (২৭)।
জানা যায়, কুলিয়ারচর উপজেলার রামদী ইউনিয়নের আগরপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন পশ্চিমপাড়ায় মো. জাহেদ আলীর টিনশেড ভবনে কয়েকদিন আগে বাসা ভাড়া নেন এই পাঁচজন। তাদের অস্বাভাবিক জীবনযাপন ও চলাফেরা স্থানীয়দের সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একপর্যায়ে গত সোমবার সন্ধ্যার পর স্থানীয়রা তাদের ভাড়া বাসাটি ঘেরাও করে পুলিশকে খবর দেন। পরে কুলিয়ারচর থানার টহল পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পাঁচজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।
রামদী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মজনু মিয়া মোবাইল ফোনে জানান, স্থানীয় জনসাধারণ তাদের আটক করে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। এসময় তাদের কাছ থেকে ৮ পিস ইয়াবাসহ চোরাই কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন অস্ত্র ও সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।
কুলিয়ারচর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোজাম্মেল হক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘এ ঘটনায় কুলিয়ারচর থানায় ডাকাতির প্রস্তুতি ও মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত পৃথক দুটি মামলা দায়ের হয়েছে।’