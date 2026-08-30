রাশিয়ায় গ্যাস প্ল্যান্টে বিস্ফোরণ: জাকিরের মরদেহ শুক্রবার দেশে আসতে পারে

রাশিয়ার আমুর অঞ্চলের একটি গ্যাস প্লান্টে বিস্ফোরণে নিহত কিশোরগঞ্জের ভৈরবের প্রবাসী শ্রমিক জাকির হোসেনের মরদেহ আগামী শুক্রবার দেশে পৌঁছাতে পারে বলে জানিয়েছেন স্বজনেরা। রাশিয়ার সংশ্লিষ্ট কোম্পানি ও আত্মীয়স্বজনের সহযোগিতায় মরদেহ দেশে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। আগামী মঙ্গলবার রাশিয়া থেকে মরদেহ পাঠানোর কথা রয়েছে।
জাকির হোসেন ভৈরব উপজেলার কালিকাপ্রসাদ ইউনিয়নের আতকাপাড়া গ্রামের মৃত রতন মিয়ার বড় ছেলে। তাঁর স্ত্রী ও চার বছরের একটি কন্যাসন্তান রয়েছে।
গত ২৫ আগস্ট মস্কো থেকে প্রায় সাত হাজার কিলোমিটার দূরে আমুর অঞ্চলের এজিসিসি প্রকল্পের একটি কেমিক্যাল কমপ্লেক্সে গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ ঘটে। কর্মরত অবস্থায় ওই দুর্ঘটনায় নিহত হন জাকির হোসেন।
জাকিরের মৃত্যুর খবর গ্রামে পৌঁছানোর পর পরিবার ও এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে শোকে মুষড়ে পড়েছে পরিবারটি।
স্বজনেরা জানান, সংসারের অভাব ঘোচাতে প্রায় দেড় বছর আগে জমিজমা বিক্রি ও ঋণ করে রাশিয়ায় যান জাকির। সেখানে এলএনজি-সংশ্লিষ্ট একটি গ্যাস কমপ্লেক্সে কর্মরত ছিলেন তিনি। তাঁর উপার্জনে ঋণ পরিশোধের পাশাপাশি সংসার চলছিল। সম্প্রতি কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি পাওয়ায় পরিবারের সবার মধ্যে আনন্দের বন্যা বইছিল। জাকিরের মৃত্যু সংবাদ তাই পরিবারের জন্য বিনা মেঘে বজ্রপাত হয়ে এল।
নিহতের চাচাতো ভাই মাহবুবুর রহমান মুঠোফোনে বলেন, ‘জাকির দেশে থাকাকালে রিকশা চালানোসহ বিভিন্ন কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। পরে ধারদেনা ও সম্পত্তি বিক্রি করে রাশিয়ায় যান। ছেলেটার মৃত্যুতে পরিবারের সব স্বপ্ন এখন ভেঙে গেছে। বৃদ্ধ মা, স্ত্রী, সন্তান এখন কেবল তাঁর মরদেহের জন্য অপেক্ষা করে আছে।’
ভৈরব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কে. এম. মামুনুর রশীদ বলেন, ‘জাকির হোসেনের মৃত্যুর বিষয়টি আমরা জেনেছি। পরিবারটি অত্যন্ত অস্বচ্ছল। সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে মরদেহ দ্রুত দেশে আনার চেষ্টা চলছে।’
কে. এম. মামুনুর রশীদ বলেন, ‘মরদেহ দেশে আনতে পরিবারের পক্ষ থেকে যেন কাউকে টাকা-পয়সা না দেওয়া হয়, সেটিও ইউপি চেয়ারম্যানের মাধ্যমে বলা হয়েছে। পরিবারটি দরিদ্র হওয়ায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে আর্থিক সহযোগিতার চেষ্টা করছি।’
ময়মনসিংহের ভালুকায় প্রায় ২০০ ফুট উচ্চতার বিদ্যুতের টাওয়ারের চূড়ায় উঠে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন মো. সাগর (৩৩) নামে এক যুবক। দীর্ঘ প্রায় ৭ ঘণ্টার শ্বাসরুদ্ধকর অভিযানে ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ ও স্থানীয়দের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত তাঁকে অক্ষত অবস্থায় নিচে নামিয়ে আনা হয়। ওই যুবক জেলার নান্দাইল২ মিনিট আগে
২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ঘিরে দুজন নিহত হওয়ার ঘটনায় করা পৃথক হত্যা মামলায় সাবেক রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন ও সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমরকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত আজ রোববার পৃথক আদেশে তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানোর৪ মিনিট আগে
বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ৫০ হাজার বার্মিজ ইয়াবা ট্যাবলেট ও এসএলআর অস্ত্রের ২০ রাউন্ড গুলিভর্তি একটি ম্যাগাজিন জব্দ করা হয়েছে। শনিবার রাতে আশারতলী এলাকায় পাচারকারীদের ধাওয়া দিলে তারা মিয়ানমারে পালিয়ে যায় বলে জানিয়েছে বিজিবি।৫ মিনিট আগে
চাঁদা দাবির অভিযোগে পিরোজপুর সদর উপজেলার কদমতলা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সালাম শেখসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সকালে সালাম শেখকে ঢাকা থেকে ও অপর তিনজনকে পিরোজপুরের কদমতলা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার অন্যরা হলেন কদমতলা ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি হাসিব শেখ (২৭), ইউনিয়ন শ্রমিক৩০ মিনিট আগে