Ajker Patrika
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কিশোরগঞ্জ

রাশিয়ায় গ্যাস প্ল্যান্টে বিস্ফোরণ: জাকিরের মরদেহ শুক্রবার দেশে আসতে পারে

ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি 
আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৬, ২০: ৪২
রাশিয়ায় গ্যাস প্ল্যান্টে বিস্ফোরণ: জাকিরের মরদেহ শুক্রবার দেশে আসতে পারে
জাকির হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

রাশিয়ার আমুর অঞ্চলের একটি গ্যাস প্লান্টে বিস্ফোরণে নিহত কিশোরগঞ্জের ভৈরবের প্রবাসী শ্রমিক জাকির হোসেনের মরদেহ আগামী শুক্রবার দেশে পৌঁছাতে পারে বলে জানিয়েছেন স্বজনেরা। রাশিয়ার সংশ্লিষ্ট কোম্পানি ও আত্মীয়স্বজনের সহযোগিতায় মরদেহ দেশে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। আগামী মঙ্গলবার রাশিয়া থেকে মরদেহ পাঠানোর কথা রয়েছে।

জাকির হোসেন ভৈরব উপজেলার কালিকাপ্রসাদ ইউনিয়নের আতকাপাড়া গ্রামের মৃত রতন মিয়ার বড় ছেলে। তাঁর স্ত্রী ও চার বছরের একটি কন্যাসন্তান রয়েছে।

গত ২৫ আগস্ট মস্কো থেকে প্রায় সাত হাজার কিলোমিটার দূরে আমুর অঞ্চলের এজিসিসি প্রকল্পের একটি কেমিক্যাল কমপ্লেক্সে গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ ঘটে। কর্মরত অবস্থায় ওই দুর্ঘটনায় নিহত হন জাকির হোসেন।

জাকিরের মৃত্যুর খবর গ্রামে পৌঁছানোর পর পরিবার ও এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে শোকে মুষড়ে পড়েছে পরিবারটি।

জাকির হোসেন। ছবি: সংগৃহীত
জাকির হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

স্বজনেরা জানান, সংসারের অভাব ঘোচাতে প্রায় দেড় বছর আগে জমিজমা বিক্রি ও ঋণ করে রাশিয়ায় যান জাকির। সেখানে এলএনজি-সংশ্লিষ্ট একটি গ্যাস কমপ্লেক্সে কর্মরত ছিলেন তিনি। তাঁর উপার্জনে ঋণ পরিশোধের পাশাপাশি সংসার চলছিল। সম্প্রতি কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি পাওয়ায় পরিবারের সবার মধ্যে আনন্দের বন্যা বইছিল। জাকিরের মৃত্যু সংবাদ তাই পরিবারের জন্য বিনা মেঘে বজ্রপাত হয়ে এল।

নিহতের চাচাতো ভাই মাহবুবুর রহমান মুঠোফোনে বলেন, ‘জাকির দেশে থাকাকালে রিকশা চালানোসহ বিভিন্ন কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। পরে ধারদেনা ও সম্পত্তি বিক্রি করে রাশিয়ায় যান। ছেলেটার মৃত্যুতে পরিবারের সব স্বপ্ন এখন ভেঙে গেছে। বৃদ্ধ মা, স্ত্রী, সন্তান এখন কেবল তাঁর মরদেহের জন্য অপেক্ষা করে আছে।’

ভৈরব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কে. এম. মামুনুর রশীদ বলেন, ‘জাকির হোসেনের মৃত্যুর বিষয়টি আমরা জেনেছি। পরিবারটি অত্যন্ত অস্বচ্ছল। সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে মরদেহ দ্রুত দেশে আনার চেষ্টা চলছে।’

কে. এম. মামুনুর রশীদ বলেন, ‘মরদেহ দেশে আনতে পরিবারের পক্ষ থেকে যেন কাউকে টাকা-পয়সা না দেওয়া হয়, সেটিও ইউপি চেয়ারম্যানের মাধ্যমে বলা হয়েছে। পরিবারটি দরিদ্র হওয়ায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে আর্থিক সহযোগিতার চেষ্টা করছি।’

বিষয়:

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