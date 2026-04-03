রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হয়ে প্রকৃত কৃষকদের সার ও বীজ দিতে হবে: বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. শরীফুল আলম বলেছেন, সরকারের পক্ষ থেকে কৃষকদের যে সার ও বীজ প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে, তা অবশ্যই রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে। যাঁরা প্রকৃত কৃষক এবং যাঁরা পাওয়ার যোগ্য, তাঁরা যেন সঠিকভাবে এই সহায়তা পান, তা নিশ্চিত করতে হবে।
আজ শুক্রবার (৩ এপ্রিল) বেলা ১১টার দিকে কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে বিনা মূল্যে ধান ও পাটের বীজসহ রাসায়নিক সার বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
পাটের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের বিষয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘পাট একসময় আমাদের সোনালি আঁশ ছিল এবং এটি আমাদের ঐতিহ্য। বর্তমানে সেই ঐতিহ্য অনেকটা ডিপফ্রিজে চলে গেছে। সরকার পাটের সেই সোনালি দিনগুলোকে ফিরিয়ে আনার জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।’
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, চলতি মৌসুমে আউশ ধান ও পাট চাষ বৃদ্ধিতে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় উপজেলার মোট ৩ হাজার ৭০০ কৃষককে এই সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে ১ হাজার ৮০০ কৃষককে জনপ্রতি ৫ কেজি আউশ ধানের বীজ, ১০ কেজি ডিএপি সার ও ১০ কেজি এমওপি সার দেওয়া হচ্ছে। ১ হাজার ৯০০ কৃষককে জনপ্রতি ১ কেজি করে উন্নতমানের তোষা পাটের বীজ দেওয়া হচ্ছে। উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা ও স্থানীয় কৃষি বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী বক্তব্য শেষে প্রতিমন্ত্রী কৃষকদের হাতে সরাসরি এই কৃষি উপকরণগুলো তুলে দেন।
