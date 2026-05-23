Ajker Patrika
খুলনা

খুলনায় যুবককে গুলি করে হত্যা, মাছের ঘের থেকে লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
আপডেট : ২৩ মে ২০২৬, ১৬: ৩৫
প্রতীকী ছবি

খুলনায় ওমর ফারুখ (২৫) নামের এক যুবককে গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গুলিবিদ্ধ লাশটি উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার দুপুর ১২টার দিকে দৌলতপুর থানার মহেশপাশা পশ্চিমপাড় খুটিরঘাট এলাকার একটি মাছের ঘের থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত যুবক খানজাহান আলী থানার জাব্দিপুর এলাকার বাসিন্দা ইব্রাহীম শেখের ছেলে।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুরাদুল ইসলাম বলেন, মাথায় ও বুকে দুটি গুলির চিহ্ন পাওয়া গেছে। লোকমুখে খবর পেয়ে পুলিশ ওই এলাকায় গিয়ে লাশ উদ্ধার ও শনাক্ত করে।

মুরাদুল ইসলাম বলেন, কী কারণে এই হত্যাকাণ্ড, সে বিষয়ে কোনো কিছু জানা যায়নি।

জানতে চাইলে কেএমপি উপপুলিশ কমিশনার সুদর্শন কুমার রায় বলেন, সকালে ঘেরের পাশে লাশ পড়ে থাকতে দেখে দৌলতপুর থানার স্থানীয় একটি ফাঁড়ির আইসিকে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ওমর ফারুখের লাশ পড়ে আছে বলে থানার ওসিকে জানান।

সুদর্শন কুমার রায় আরও বলেন, শরীরে দুটি স্থানে গুলিবিদ্ধ। মাথায় এবং বুকের মাঝখানে গুলির দাগ দেখা গেছে। মরদেহের পাশে মোবাইল ফোন পড়ে থাকতে দেখে বড় বোনের কাছে পুলিশ ফোনকল দিয়ে তাঁর পরিচয় নিশ্চিত হয়।

ওমর ফারুখ খুলনার দৌলতপুরে তাঁর মা ও বোনের সঙ্গে বসবাস করতেন। গ্রামের বাড়ি সাতক্ষীরা। তাঁর বাবাকে খুলনায় আসার জন্য খবর দেওয়া হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, রাতে তাঁকে গুলি করে হত্যা করে ওই মাছের ঘেরে ফেলে রাখা হয়েছে।

