অর্থ আত্মসাতের মামলায় গ্রামীণ ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপকের ৫ বছর কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
অর্থ আত্মসাতের মামলায় খুলনার একটি আদালত সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলার বড়দল গ্রামীণ ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপক মো. মকবুল হোসেনকে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি একই আদালত তাঁকে ৪৮ হাজার ৭৪৯ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন।

একই মামলায় অপর দুই আসামিকে খালাস দিয়েছেন আদালত। রায় ঘোষণার সময় আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন না।

আজ শনিবার (২৩ মে) খুলনার বিভাগীয় স্পেশাল জজ আদালতের বিচারক মো. আশরাফুল ইসলাম এই রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি একই জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার শিবপুর গ্রামের বাসিন্দা মজিবুর রহমানের ছেলে।

খালাসপ্রাপ্ত অপর দুই আসামি হলেন বড়দল গ্রামের গ্রামীণ ব্যাংকের সাবেক শাখা ব্যবস্থাপক বিশ্বজিৎ বিশ্বাস ও গ্রামীণ ব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তা পরমানন্দ মন্ডল।

এজাহারের বর্ণনা দিয়ে ওই আদালতের বেঞ্চে সহকারী ইয়াসীন আলী জানান, সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলার বড়দল গ্রামীণ ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপক মো. মকবুল হোসেন দায়িত্বে থাকাকালে ২০০৫ সালের ১০ এপ্রিল থেকে ২০১০ সালের ২৯ আগস্ট পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রাহকের ৪ লাখ ৫২ হাজার ৫২ টাকা ব্যাংকে জমা না দিয়ে আত্মসাৎ করেন।

এই ঘটনায় ২০১২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি গ্রামীণ ব্যাংকের পাইকগাছার এরিয়া ম্যানেজার মল্লিক বখতিয়ার হোসেন বাদী হয়ে সাতক্ষীরার আশাশুনি থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। ২০১৪ সালের ২৭ জুলাই দুর্নীতি দমন কমিশনের উপসহকারী পরিচালক আবুল হোসেন গাজী এই ঘটনায় তিনজনকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

