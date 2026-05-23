অর্থ আত্মসাতের মামলায় গ্রামীণ ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপকের ৫ বছর কারাদণ্ড

অর্থ আত্মসাতের মামলায় খুলনার একটি আদালত সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলার বড়দল গ্রামীণ ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপক মো. মকবুল হোসেনকে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি একই আদালত তাঁকে ৪৮ হাজার ৭৪৯ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন।
একই মামলায় অপর দুই আসামিকে খালাস দিয়েছেন আদালত। রায় ঘোষণার সময় আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন না।
আজ শনিবার (২৩ মে) খুলনার বিভাগীয় স্পেশাল জজ আদালতের বিচারক মো. আশরাফুল ইসলাম এই রায় ঘোষণা করেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি একই জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার শিবপুর গ্রামের বাসিন্দা মজিবুর রহমানের ছেলে।
খালাসপ্রাপ্ত অপর দুই আসামি হলেন বড়দল গ্রামের গ্রামীণ ব্যাংকের সাবেক শাখা ব্যবস্থাপক বিশ্বজিৎ বিশ্বাস ও গ্রামীণ ব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তা পরমানন্দ মন্ডল।
এজাহারের বর্ণনা দিয়ে ওই আদালতের বেঞ্চে সহকারী ইয়াসীন আলী জানান, সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলার বড়দল গ্রামীণ ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপক মো. মকবুল হোসেন দায়িত্বে থাকাকালে ২০০৫ সালের ১০ এপ্রিল থেকে ২০১০ সালের ২৯ আগস্ট পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রাহকের ৪ লাখ ৫২ হাজার ৫২ টাকা ব্যাংকে জমা না দিয়ে আত্মসাৎ করেন।
এই ঘটনায় ২০১২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি গ্রামীণ ব্যাংকের পাইকগাছার এরিয়া ম্যানেজার মল্লিক বখতিয়ার হোসেন বাদী হয়ে সাতক্ষীরার আশাশুনি থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। ২০১৪ সালের ২৭ জুলাই দুর্নীতি দমন কমিশনের উপসহকারী পরিচালক আবুল হোসেন গাজী এই ঘটনায় তিনজনকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পূর্বশত্রুতা ও জমি-সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে একজন গুলিবিদ্ধসহ তিনজন আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে গুলিবিদ্ধ বকুল হোসেনকে (৩২) উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।১৯ মিনিট আগে
কোটি টাকা মূল্যের কোকেনসহ গ্রেপ্তারের পর নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলা বিএনপির সদস্য সাইফুজ্জামান কাজলকে (৪৭) দল থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ শনিবার জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম হিলালী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।১ ঘণ্টা আগে
খুলনায় ওমর ফারুখ (২৫) নামের এক যুবককে গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গুলিবিদ্ধ লাশটি উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার দুপুর ১২টার দিকে দৌলতপুর থানার মহেশপাশা পশ্চিমপাড় খুটিরঘাট এলাকার একটি মাছের ঘের থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত যুবক খানজাহান আলী থানার জাব্দিপুর এলাকার বাসিন্দা ইব্রাহীম শেখের ছেলে।১ ঘণ্টা আগে
নরসিংদীর পলাশ উপজেলায় পূর্বশত্রুতার জেরে ছুরিকাঘাতে আশিক ভূঁইয়া (২০) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়েছেন। শুক্রবার (২২ মে) বিকেলে উপজেলার মাঝেরচর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহত আশিক ভূঁইয়া মাঝেরচর গ্রামের মনির হোসেন ভূঁইয়ার একমাত্র ছেলে।২ ঘণ্টা আগে