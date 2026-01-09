খুলনায় ভৈরব নদ থেকে অজ্ঞাতনামা যুবকের লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা
খুলনা নগরীতে ভৈরব নদের ৬ নম্বর ঘাট এলাকা থেকে অজ্ঞাতনামা এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।
এর আগে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এমভি তাওছীফ আয়মান ২ ও এমভি ক্রাউন ৩ লাইটার ভেসেলের মাঝে ওই যুবকের লাশ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে খবর পেয়ে নৌ পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, এমভি তাওছীফের সুকানি (চালক) মিলন গোসলের জন্য নদে থেকে পানি তুলতে গিয়ে দুই লাইটার ভেসেলের মাঝখানে আসেন। এরপর তিনি লাশটি ভাসমান অবস্থায় দেখতে পেয়ে স্থানীয়দের মাধ্যমে খুলনা থানায় খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে নৌ পুলিশকে খবর দেয়।
খুলনা মহানগর পুলিশের সদর নৌ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) বাবুল আক্তার বলেন, নদ থেকে অজ্ঞাতনামা এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। লাশের মাথার পেছনে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ওই যুবকের পরিচয় এবং ঘটনার বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে।
খুলনা নগরীতে ভৈরব নদের ৬ নম্বর ঘাট এলাকা থেকে অজ্ঞাতনামা এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।
এর আগে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এমভি তাওছীফ আয়মান ২ ও এমভি ক্রাউন ৩ লাইটার ভেসেলের মাঝে ওই যুবকের লাশ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে খবর পেয়ে নৌ পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, এমভি তাওছীফের সুকানি (চালক) মিলন গোসলের জন্য নদে থেকে পানি তুলতে গিয়ে দুই লাইটার ভেসেলের মাঝখানে আসেন। এরপর তিনি লাশটি ভাসমান অবস্থায় দেখতে পেয়ে স্থানীয়দের মাধ্যমে খুলনা থানায় খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে নৌ পুলিশকে খবর দেয়।
খুলনা মহানগর পুলিশের সদর নৌ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) বাবুল আক্তার বলেন, নদ থেকে অজ্ঞাতনামা এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। লাশের মাথার পেছনে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ওই যুবকের পরিচয় এবং ঘটনার বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে।
চট্টগ্রামে হামজারবাগ এলাকায় অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ৩৫টি (৩৫০ ভরি) সোনার বার ছিনতাইয়ের ঘটনায় পুলিশের চাকরিচ্যুত এক সদস্য, তাঁর স্ত্রীসহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে প্রায় ৫ কোটি ৮০ লাখ টাকা মূল্যের ছিনতাই করা ২৯টি (২৯০ ভরি) সোনার বার ও ছিনতাইকাজে ব্যবহৃত একটি মোটরসাইকেল জব্দ১০ মিনিট আগে
পটুয়াখালী সদর উপজেলায় বশির শরীফ (২৮) নামের এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। তাঁর মাথায় জখমের চিহ্ন রয়েছে। আজ শুক্রবার ভোরে বদরপুর ইউনিয়নের বদরপুর এলাকায় নিজ বাড়ির পাশ থেকে বশিরের রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন।১৯ মিনিট আগে
২৫০ শয্যাবিশিষ্ট ফেনী জেনারেল হাসপাতালে প্রসূতিদের সংক্রমণের ঝুঁকিতে ফেলে অস্ত্রোপচারকক্ষের (ওটি) পাশে নার্সদের রান্না ও খাওয়াদাওয়ার ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তিন সদস্যের ওই কমিটিকে আগামী পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।২৮ মিনিট আগে
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-১৪ (চন্দনাইশ-সাতকানিয়া আংশিক) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থীর নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী এম এ হাসেম রাজুর গাড়ি ভাঙচুর ও গুলির অভিযোগ উঠেছে। সাতকানিয়া উপজেলার বাজালিয়া বাসস্ট্যান্ডের ভাঙ্গা সেতু এলাকায় বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটেছে।১ ঘণ্টা আগে