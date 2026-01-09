Ajker Patrika

খুলনায় ভৈরব নদ থেকে অজ্ঞাতনামা যুবকের লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
প্রতীকী ছবি

খুলনা নগরীতে ভৈরব নদের ৬ নম্বর ঘাট এলাকা থেকে অজ্ঞাতনামা এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।

এর আগে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এমভি তাওছীফ আয়মান ২ ও এমভি ক্রাউন ৩ লাইটার ভেসেলের মাঝে ওই যুবকের লাশ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে খবর পেয়ে নৌ পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, এমভি তাওছীফের সুকানি (চালক) মিলন গোসলের জন্য নদে থেকে পানি তুলতে গিয়ে দুই লাইটার ভেসেলের মাঝখানে আসেন। এরপর তিনি লাশটি ভাসমান অবস্থায় দেখতে পেয়ে স্থানীয়দের মাধ্যমে খুলনা থানায় খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে নৌ পুলিশকে খবর দেয়।

খুলনা মহানগর পুলিশের সদর নৌ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) বাবুল আক্তার বলেন, নদ থেকে অজ্ঞাতনামা এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। লাশের মাথার পেছনে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ওই যুবকের পরিচয় এবং ঘটনার বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে।

