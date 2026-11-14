খুলনায় পৃথক অভিযানে অস্ত্র-গুলি উদ্ধার, গ্রেপ্তার নারী

খুলনায় পৃথক অভিযানে অস্ত্র-গুলি উদ্ধার, গ্রেপ্তার নারী
খুলনায় স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়নের (এসআরবি) পৃথক দুটি অভিযানে দুটি পিস্তল, একটি ওয়ান শুটারগান ও ১৪ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় রাজিয়া বেগম নামের এক নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার রাজিয়া বেগম দৌলতপুর থানার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কবিরের বটতলা এলাকার শামীম জোয়াদ্দারের স্ত্রী।
এসআরবি-৬-এর অধিনায়ক নিস্তার আহমেদ জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল শুক্রবার রাতে দৌলতপুর থানার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ফকিরপাড়া এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় দুটি বিদেশি পিস্তল ও ১৪ রাউন্ড গুলিসহ রাজিয়া বেগমকে গ্রেপ্তার করা হয়।
অন্যদিকে, একই রাতে ২টার দিকে সদর থানার দক্ষিণ টুটপাড়ার বালুর মাঠ এলাকায় আরেকটি অভিযান চালায় এসআরবি। এ সময় স্থানীয় ফিরোজের বাড়ির টিনের প্রাচীরের পাশ থেকে পলিথিনে মোড়ানো অবস্থায় একটি ওয়ান শুটারগান উদ্ধার করা হয়।
এসআরবি জানায়, গ্রেপ্তার রাজিয়া বেগমকে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দৌলতপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। অন্যদিকে, সদর থানা এলাকায় উদ্ধার হওয়া অস্ত্রের বিষয়ে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করার প্রক্রিয়া চলছে।