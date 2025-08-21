যশোরে দুটি আসন পুনর্বহালের দাবিতে বিক্ষোভ, উপজেলা পরিষদের সামনে অবস্থান

যশোর প্রতিনিধি
যশোর-৩ ও ৬ সংসদীয় আসনের সীমানা অপরিবর্তিত রেখে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে যশোর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দল। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে সংগঠনের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিল শহরের পূর্বাংশের প্রবেশদ্বার বকচর থেকে শুরু হয়। মিছিলটি মণিহারের সামনে এসে শেষ হয়।
এদিকে সকালে একই দাবিতে মনিরামপুর উপজেলা পরিষদের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন উপজেলা বিএনপির নেতা-কর্মীরা। বিক্ষোভ সমাবেশ শেষে নেতারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন বরাবর স্মারকলিপি দেওয়া হয়।
যশোরে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা বলেন, নির্বাচন কমিশন যে সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে, তা থেকে দ্রুত সরে আসার দাবি জানান। এ সময় তাঁরা আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানান।
সমাবেশে বক্তব্য দেন সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আঞ্জারুল হক খোকন, জেলা যুবদলের সদস্যসচিব আনছারুল হক রানা, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মোস্তফা আমীর ফয়সাল, যুগ্ম আহ্বায়ক আলী হায়দার রানা এবং সদস্যসচিব রাজিদুর রহমান সাগর।
