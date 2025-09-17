সাজেকে পর্যটকবাহী গাড়ি খাদে পড়ে খুবি শিক্ষার্থী নিহত

খুবি প্রতিনিধি
রাঙামাটির সাজেকে পর্যটকবাহী গাড়ি খাদে পড়ে রুবিনা আফসানা রিংকি নামের খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও ১২ জন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। সাজেক থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কানন সরকার মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
নিহত শিক্ষার্থী খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান ডিসিপ্লিনের’ ২১ ব্যাচের শিক্ষার্থী। জানা গেছে, আজ বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে শিক্ষাসফর শেষে ফেরার পথে সাজেকের শিজকছড়া-হাউজপাড়া এলাকায় শিক্ষার্থীদের বহন করা জিপ গাড়িটি খাদে পড়ে যায়। এতে গাড়িতে থাকা রিংকি নামের ওই শিক্ষার্থী নিহত হন।
দুর্ঘটনার পর সেনাবাহিনী, পুলিশ ও স্থানীয়রা হতাহতদের উদ্ধার করে। উদ্ধারের পর তাদের দীঘিনালা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনা হয়েছে বলে জানা গেছে। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে ৯ জন ছাত্রী ও ৩ জন ছাত্র।
ঝিনাইদহের সদর উপজেলায় মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে। আজ বুধবার সকালে উপজেলার কোদালিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।২ মিনিট আগে
পুকুরের মাছ লুট, চাঁদাবাজি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগে অব্যাহতি পেয়েছিলেন রাজশাহীর বাগমারা উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মহব্বত হোসেন। সম্প্রতি তাঁকে উপজেলার মোহনগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি করা হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক আব্দুল হাই সিদ্দিক সরকার ৭ সেপ্টেম্বর এ-সংক্রান্ত৭ মিনিট আগে
হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলায় বাসচাপায় এক নারী ও তাঁর শিশুসন্তান নিহত হয়েছে। বাসটি পথচারীদের চাপা দিয়ে খাদে পড়ে যায়। এতে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে গজনাইপুর ইউনিয়নের দিনারপুর কলেজসংলগ্ন ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।৪২ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে সরোয়ার জাহান (২৬) নামে এক হাসপাতাল কর্মচারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টায় উপজেলার পৌর সদরের উত্তর বাইপাসসংলগ্ন ভূঁইয়া টাওয়ার ভবন থেকে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে