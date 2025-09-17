Ajker Patrika
সাজেকে পর্যটকবাহী গাড়ি খাদে পড়ে খুবি শিক্ষার্থী নিহত

খুবি প্রতিনিধি 
সাজেকে দুর্ঘটনাকবলিত জিপগাড়ি। ছবি: আজকের পত্রিকা
সাজেকে দুর্ঘটনাকবলিত জিপগাড়ি। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাঙামাটির সাজেকে পর্যটকবাহী গাড়ি খাদে পড়ে রুবিনা আফসানা রিংকি নামের খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও ১২ জন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। সাজেক থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কানন সরকার মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহত শিক্ষার্থী খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান ডিসিপ্লিনের’ ২১ ব্যাচের শিক্ষার্থী। জানা গেছে, আজ বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে শিক্ষাসফর শেষে ফেরার পথে সাজেকের শিজকছড়া-হাউজপাড়া এলাকায় শিক্ষার্থীদের বহন করা জিপ গাড়িটি খাদে পড়ে যায়। এতে গাড়িতে থাকা রিংকি নামের ওই শিক্ষার্থী নিহত হন।

দুর্ঘটনার পর সেনাবাহিনী, পুলিশ ও স্থানীয়রা হতাহতদের উদ্ধার করে। উদ্ধারের পর তাদের দীঘিনালা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনা হয়েছে বলে জানা গেছে। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে ৯ জন ছাত্রী ও ৩ জন ছাত্র।

রাঙামাটিশিক্ষার্থীখুলনা জেলাদুর্ঘটনানিহতখুলনা বিভাগখুলনাপর্যটকসাজেক ভ্যালি
বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

আইওএস ২৬ আপডেটের পর আইফোনের চার্জ দ্রুত ফুরাচ্ছে, অ্যাপল বলছে—‘সমস্যা নেই’

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১০

মাছ লুট করে অব্যাহতি পাওয়া ছাত্রদল নেতা এখন কলেজের সভাপতি

হবিগঞ্জে পথচারীদের চাপা দিয়ে বাস খাদে, মা-ছেলে নিহত

সীতাকুণ্ডে হাসপাতাল কর্মচারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

