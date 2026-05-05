দেবিদ্বারের অবৈধ ১৬টি ইটভাটা ভেঙে দেওয়া হবে: এমপি হাসনাত আবদুল্লাহ

কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, দেবিদ্বারে ২৪টি ইটভাটা আছে। এর মধ্যে ৮টির পরিবেশ ছাড়পত্রসহ বৈধতা আছে। বাকি ১৬টির কোনো কাগজপত্র নেই। যেগুলো অবৈধ, সেগুলো ভেঙে দেওয়া হবে।
আজ মঙ্গলবার (৫ মে) দুপুরে দেবিদ্বার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাকক্ষে ‘দেবিদ্বার-চান্দিনা সড়ক’ প্রশস্ততা উন্নীতকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় হাসনাত আবদুল্লাহ এসব কথা বলেন।
হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘ইতিমধ্যে ইটভাটা ভাঙা শুরু হয়েছে, আজকেও ভাঙা হচ্ছে। ইটভাটা ভাঙতে জনবল, ভাঙার যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। তাই এক দিনে সব ব্রিক ফিল্ড ভাঙা সম্ভব নয়। তবে অবৈধ ১৬টি ব্রিক ফিল্ড ক্রমান্বয়ে ভাঙা হবে। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল, ব্যক্তি দেখা হয় না। যা করছে, তা পরিবেশ মন্ত্রণালয় করছে। এখন থেকে আমাদের ইটের ওপর নির্ভর না করে ব্লকের ওপর উৎসাহিত হতে হবে। কোনোভাবেই পরিবেশের বিপর্যয় ঘটিয়ে অবৈধভাবে দেবিদ্বারে ব্রিক ফিল্ড পরিচালনা করতে দেওয়া হবে না।’
সংসদ সদস্য বলেন, ‘এখন আমাদের মাদক নির্মূলে কাজ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে অভিযান চললে একদল বলবে, আমরা কী করে খাব? আমাদের স্ত্রী, পুত্র-সন্তানদের কী খাওয়াব? তখন আমাদের কি কিছু বলা বা করার থাকবে? আমরা গোমতী নদীর মাটি কাটা বন্ধ করে দিয়েছি। একদল রাজপথে মিছিল নিয়ে বেড়িয়েছেন, তাঁরা আইনগতভাবে মাটি কাটার সুযোগ চান। আচ্ছা বলেন তো, চোর যদি চুরির স্বাধীনতা চায়, এটা আপনি কীভাবে দেখবেন? এখানে কী করার আছে?’
উল্লেখ্য, আজ মঙ্গলবার দুপুরে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও পরিবেশ অধিদপ্তরের মোবাইল কোর্টের অভিযানে দেবিদ্বার চরবাকর এলাকায় অবৈধভাবে ব্রিক ফিল্ড পরিচালনা করায় তিনটি ব্রিক ফিল্ড (মেসার্স সোনিয়া ব্রিকস, মেসার্স রাসেল ব্রিকস ও মেসার্স দেবিদ্বার ব্রিকস) গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় এবং ২ লাখ ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
খুলনায় ডাকাত সরদার রাজু ওরফে গলাকাটা রাজুকে (৩৫) গুলি করে হত্যাচেষ্টার খবর পাওয়া গেছে। পুলিশি পাহারায় গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে ঢাকায় নেওয়ার পথে আরেক দফা গুলির ঘটনা ঘটে। তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর শক্ত অবস্থানে সন্ত্রাসীরা পিছু হটে।৩৯ মিনিট আগে
ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় সরকারি ওষুধ বিক্রির সময় সালমা খাতুন (৩৫) নামের এক নারীকে আটক করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে তাঁকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়। এ ঘটনায় দুজনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান ডিসিপ্লিনের উদ্যোগে জার্মান দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী ইয়ুর্গেন হাবেরমাসের জীবনাদর্শ ও চিন্তাধারার ওপর ভিত্তি করে ‘রিভিজিটিং দ্য সোসিও-পলিটিক্যাল লিগ্যাসি অব ইয়ুর্গেন হাবেরমাস ইন কনটেম্পোরারি বাংলাদেশ’ শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর তেজগাঁও ও যাত্রাবাড়ী এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১১৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার সংশ্লিষ্ট থানা-পুলিশ। তাঁদের মধ্যে তেজগাঁও বিভাগ এলাকার ৯২ জন এবং যাত্রাবাড়ী থানা এলাকার ২৫ জন আসামি...২ ঘণ্টা আগে