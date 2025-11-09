খুলনায় কিশোর গুলিবিদ্ধ

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনায় দুর্বৃত্তের গুলিতে শান্ত (১৫) নামের এক কিশোর গুরুতর আহত হয়েছে। আজ রোববার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে নগরীর আড়ংঘাটা থানাধীন লতার মোড় ও লতার ব্রিজের মধ্যবর্তী স্থানে ঘটনাটি ঘটে।
আহত শান্তকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সন্ধ্যার পর ঢাকায় নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। সে নগরীর রায়েরমহল এলাকার উত্তরপাড়া এলাকার বাসিন্দা ফয়সাল বিশ্বাস মন্টুর ছেলে।
পুলিশের একটি সূত্র জানায়, লতার মোড় থেকে একটি ভ্যানে করে লতার ব্রিজের দিকে যাচ্ছিল কিশোর শান্ত। এ সময় পাশ দিয়ে একটি মোটরসাইকেলে চড়ে যাওয়া তিনজন যুবক শান্তকে গুলি করে পালিয়ে যান। স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় সন্ধ্যার পরপরই তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়। তবে গুলিবিদ্ধ শান্ত এ ঘটনায় জড়িত গলাকাটা শাহিনকে চিহ্নিত করেছে।
সূত্রটি আরও জানায়, গুলিবিদ্ধ শান্ত বয়রা বাজার এলাকার একটি মুরগির দোকানে চাকরি করত। এ পেশার পাশাপাশি মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত ছিল শান্ত। মাদক কারবারের বিষয়কে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটেছে বলে সূত্রটি দাবি করে।
আড়ংঘাটা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) প্রদীপ সাহা রাত ৯টায় ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, ‘ঘটনাটার খবর পেয়ে আমরা তদন্ত করছি। ওই কিশোরের বুকে একটি গুলি লেগেছে। তবে গুলিবিদ্ধ ওই কিশোরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল থেকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার কারণে ঘটনার কারণ জানতে একটু সময় লাগবে।’
খুলনায় দুর্বৃত্তের গুলিতে শান্ত (১৫) নামের এক কিশোর গুরুতর আহত হয়েছে। আজ রোববার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে নগরীর আড়ংঘাটা থানাধীন লতার মোড় ও লতার ব্রিজের মধ্যবর্তী স্থানে ঘটনাটি ঘটে।
আহত শান্তকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সন্ধ্যার পর ঢাকায় নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। সে নগরীর রায়েরমহল এলাকার উত্তরপাড়া এলাকার বাসিন্দা ফয়সাল বিশ্বাস মন্টুর ছেলে।
পুলিশের একটি সূত্র জানায়, লতার মোড় থেকে একটি ভ্যানে করে লতার ব্রিজের দিকে যাচ্ছিল কিশোর শান্ত। এ সময় পাশ দিয়ে একটি মোটরসাইকেলে চড়ে যাওয়া তিনজন যুবক শান্তকে গুলি করে পালিয়ে যান। স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় সন্ধ্যার পরপরই তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়। তবে গুলিবিদ্ধ শান্ত এ ঘটনায় জড়িত গলাকাটা শাহিনকে চিহ্নিত করেছে।
সূত্রটি আরও জানায়, গুলিবিদ্ধ শান্ত বয়রা বাজার এলাকার একটি মুরগির দোকানে চাকরি করত। এ পেশার পাশাপাশি মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত ছিল শান্ত। মাদক কারবারের বিষয়কে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটেছে বলে সূত্রটি দাবি করে।
আড়ংঘাটা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) প্রদীপ সাহা রাত ৯টায় ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, ‘ঘটনাটার খবর পেয়ে আমরা তদন্ত করছি। ওই কিশোরের বুকে একটি গুলি লেগেছে। তবে গুলিবিদ্ধ ওই কিশোরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল থেকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার কারণে ঘটনার কারণ জানতে একটু সময় লাগবে।’
খাগড়াছড়ি কেন্দ্রীয় কারাগারের দেয়াল টপকে দুই আসামি পালিয়েছে। তবে এর মধ্যে একজনকে আটক করা হয়েছে। রোববার (৯ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পুলিশ সুপার মো. আরেফিন জুয়েল।১৯ মিনিট আগে
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, জাতীয় নির্বাচনের তফসিলের আগে গণভোট করার কোনো বাস্তবতা নেই, তবে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে করার আহ্বান জানান তিনি।২০ মিনিট আগে
কখনো গভীর রাতে, আবার কখনো দিনের আলোয় সংঘবদ্ধ চক্র নিঃশব্দে দরজা বা জানালার গ্রিল কেটে ঘরে ঢুকে মূল্যবান মালামাল লুট করছে। স্থানীয়রা বলছেন, এলাকার কিছু মাদকাসক্ত কিশোর-যুবক এসব অপরাধ করে বেড়াচ্ছে। প্রশাসনের যথাযথ নজরদারির অভাবে তারা দিনদিন বেপরোয়া হয়ে উঠছে।২৫ মিনিট আগে
আইনজীবীদের নিয়ে কটূক্তি করায় বরিশাল-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মেজবাহ উদ্দিন ফরহাদের বিরুদ্ধে বরিশালে সাইবার নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছে।৩৪ মিনিট আগে
খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি
খাগড়াছড়ি কেন্দ্রীয় কারাগারের দেয়াল টপকে দুই আসামি পালিয়েছে। তবে এর মধ্যে একজনকে আটক করা হয়েছে। রোববার (৯ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পুলিশ সুপার মো. আরেফিন জুয়েল।
পালিয়ে যাওয়া দুই আসামিরা হলেন খাগড়াছড়ি সদরের ইসলামপুর এলাকার নুরুল ইসলামের ছেলে শফিকুল ইসলাম (২৪) এবং রামগড় উপজেলার সিলেটিপাড়া এলাকার বাচ্চু মিয়ার ছেলে রাজিব হোসেন (২০)।
পুলিশ জানায়, খাগড়াছড়ি কেন্দ্রীয় কারাগারের দক্ষিণ পাশের দেয়াল ডিঙিয়ে হাজতি আসামি শফিকুল ইসলাম (২৪) ও হাজতি আসামি রাজিব হোসেন এরশাদ (২০) পালিয়ে যায়। আসামি রাজিব হোসেনকে জনতা খাগড়াছড়ি শহরের টিঅ্যান্ডটি গেট এলাকার সামনে থেকে আটক করতে পারলেও শফিকুল ইসলামকে এখনো আটক করা যায়নি।
খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বাতেন মৃধা জানান, শফিকুল ইসলামকে গ্রেপ্তারে ব্যাপক তল্লাশি চলছে।
খাগড়াছড়ি কেন্দ্রীয় কারাগারের দেয়াল টপকে দুই আসামি পালিয়েছে। তবে এর মধ্যে একজনকে আটক করা হয়েছে। রোববার (৯ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পুলিশ সুপার মো. আরেফিন জুয়েল।
পালিয়ে যাওয়া দুই আসামিরা হলেন খাগড়াছড়ি সদরের ইসলামপুর এলাকার নুরুল ইসলামের ছেলে শফিকুল ইসলাম (২৪) এবং রামগড় উপজেলার সিলেটিপাড়া এলাকার বাচ্চু মিয়ার ছেলে রাজিব হোসেন (২০)।
পুলিশ জানায়, খাগড়াছড়ি কেন্দ্রীয় কারাগারের দক্ষিণ পাশের দেয়াল ডিঙিয়ে হাজতি আসামি শফিকুল ইসলাম (২৪) ও হাজতি আসামি রাজিব হোসেন এরশাদ (২০) পালিয়ে যায়। আসামি রাজিব হোসেনকে জনতা খাগড়াছড়ি শহরের টিঅ্যান্ডটি গেট এলাকার সামনে থেকে আটক করতে পারলেও শফিকুল ইসলামকে এখনো আটক করা যায়নি।
খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বাতেন মৃধা জানান, শফিকুল ইসলামকে গ্রেপ্তারে ব্যাপক তল্লাশি চলছে।
খুলনায় দুর্বৃত্তের গুলিতে শান্ত (১৫) নামের এক কিশোর গুরুতর আহত হয়েছে। আজ রোববার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে নগরীর আড়ংঘাটা থানাধীন লতার মোড় ও লতার ব্রিজের মধ্যবর্তী স্থানে ঘটনাটি ঘটে।২৯ মিনিট আগে
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, জাতীয় নির্বাচনের তফসিলের আগে গণভোট করার কোনো বাস্তবতা নেই, তবে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে করার আহ্বান জানান তিনি।২০ মিনিট আগে
কখনো গভীর রাতে, আবার কখনো দিনের আলোয় সংঘবদ্ধ চক্র নিঃশব্দে দরজা বা জানালার গ্রিল কেটে ঘরে ঢুকে মূল্যবান মালামাল লুট করছে। স্থানীয়রা বলছেন, এলাকার কিছু মাদকাসক্ত কিশোর-যুবক এসব অপরাধ করে বেড়াচ্ছে। প্রশাসনের যথাযথ নজরদারির অভাবে তারা দিনদিন বেপরোয়া হয়ে উঠছে।২৫ মিনিট আগে
আইনজীবীদের নিয়ে কটূক্তি করায় বরিশাল-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মেজবাহ উদ্দিন ফরহাদের বিরুদ্ধে বরিশালে সাইবার নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছে।৩৪ মিনিট আগে
গাইবান্ধা প্রতিনিধি
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, জাতীয় নির্বাচনের তফসিলের আগে গণভোট করার কোনো বাস্তবতা নেই, তবে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে করার আহ্বান জানান তিনি।
আজ রোববার গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর বহুমুখী পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে গণঅধিকার পরিষদের এক জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন।
নুরুল হক নুর বলেন, ‘জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সারা দেশে পরিপূর্ণ ইমেজের নেতাদের খুঁজে বের করে জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমরা মনোনীত করছি। এরই অংশ হিসেবে গাইবান্ধা-৩ (সাদুল্লাপুর-পলাশবাড়ী) আসনে ব্যবসায়ী সুরুজ্জামান সরকারকে ট্রাক প্রতীকে মনোনীত করেছি। আপনারা তাঁকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করবেন।’
দলের রংপুর বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা মোন্নাফের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন গাইবান্ধা-৩ আসনের প্রার্থী সুরুজ্জামান সরকার, কেন্দ্রীয় নেতা হানিফ সজিব, ফারুক হাসান, আব্দুর রহমান, শামিউল ইসলাম, শফিকুল ইসলাম সায়েম, সাদ্দাম হোসেন, আমিনুর রহমান, মোমিনুর রহমান, জুয়েল রানা, শরিফুল ইসলাম, নজরুল মাস্টার প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন জেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি এস এস মামুন।
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, জাতীয় নির্বাচনের তফসিলের আগে গণভোট করার কোনো বাস্তবতা নেই, তবে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে করার আহ্বান জানান তিনি।
আজ রোববার গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর বহুমুখী পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে গণঅধিকার পরিষদের এক জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন।
নুরুল হক নুর বলেন, ‘জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সারা দেশে পরিপূর্ণ ইমেজের নেতাদের খুঁজে বের করে জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমরা মনোনীত করছি। এরই অংশ হিসেবে গাইবান্ধা-৩ (সাদুল্লাপুর-পলাশবাড়ী) আসনে ব্যবসায়ী সুরুজ্জামান সরকারকে ট্রাক প্রতীকে মনোনীত করেছি। আপনারা তাঁকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করবেন।’
দলের রংপুর বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা মোন্নাফের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন গাইবান্ধা-৩ আসনের প্রার্থী সুরুজ্জামান সরকার, কেন্দ্রীয় নেতা হানিফ সজিব, ফারুক হাসান, আব্দুর রহমান, শামিউল ইসলাম, শফিকুল ইসলাম সায়েম, সাদ্দাম হোসেন, আমিনুর রহমান, মোমিনুর রহমান, জুয়েল রানা, শরিফুল ইসলাম, নজরুল মাস্টার প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন জেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি এস এস মামুন।
খুলনায় দুর্বৃত্তের গুলিতে শান্ত (১৫) নামের এক কিশোর গুরুতর আহত হয়েছে। আজ রোববার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে নগরীর আড়ংঘাটা থানাধীন লতার মোড় ও লতার ব্রিজের মধ্যবর্তী স্থানে ঘটনাটি ঘটে।২৯ মিনিট আগে
খাগড়াছড়ি কেন্দ্রীয় কারাগারের দেয়াল টপকে দুই আসামি পালিয়েছে। তবে এর মধ্যে একজনকে আটক করা হয়েছে। রোববার (৯ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পুলিশ সুপার মো. আরেফিন জুয়েল।১৯ মিনিট আগে
কখনো গভীর রাতে, আবার কখনো দিনের আলোয় সংঘবদ্ধ চক্র নিঃশব্দে দরজা বা জানালার গ্রিল কেটে ঘরে ঢুকে মূল্যবান মালামাল লুট করছে। স্থানীয়রা বলছেন, এলাকার কিছু মাদকাসক্ত কিশোর-যুবক এসব অপরাধ করে বেড়াচ্ছে। প্রশাসনের যথাযথ নজরদারির অভাবে তারা দিনদিন বেপরোয়া হয়ে উঠছে।২৫ মিনিট আগে
আইনজীবীদের নিয়ে কটূক্তি করায় বরিশাল-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মেজবাহ উদ্দিন ফরহাদের বিরুদ্ধে বরিশালে সাইবার নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছে।৩৪ মিনিট আগে
তারিকুল ইসলাম কাজী রাকিব, পাথরঘাটা (বরগুনা)
বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলায় হঠাৎ বেড়ে গেছে চুরি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা। প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো এলাকায় সংঘটিত হচ্ছে এমন অপরাধ। কখনো গভীর রাতে, আবার কখনো দিনের আলোয় সংঘবদ্ধ চক্র নিঃশব্দে দরজা বা জানালার গ্রিল কেটে ঘরে ঢুকে মূল্যবান মালামাল লুট করছে। স্থানীয়রা বলছেন, এলাকার কিছু মাদকাসক্ত কিশোর-যুবক এসব অপরাধ করে বেড়াচ্ছে। প্রশাসনের যথাযথ নজরদারির অভাবে তারা দিনদিন বেপরোয়া হয়ে উঠছে।
শনিবার (৯ নভেম্বর) দিবাগত রাতে উপজেলার চরদুয়ানী ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের হোগলাপাশা গ্রামে এক বাড়িতে দুর্বৃত্তরা হামলা করে।
ওই গ্রামের হাফেজ মাহবুবুর রহমানের বাড়িতে জানালার গ্রিল কেটে ঢুকে দুর্বৃত্তরা স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা লুট করে নিয়ে যায়। ভুক্তভোগী নারী শিউলী বেগম (৩৫) বলেন, ‘আমার শ্বশুর অসুস্থ হয়ে বরিশাল শেবাচিম হাসপাতালে ভর্তি। আমি দুই ও চার বছরের শিশুদের নিয়ে ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি দুজন লোক আমার বাচ্চাদের জিম্মি করেছে। তারা আলমারির চাবি চাইলে দেরি হওয়ায় আমার মাথায় দা দিয়ে কোপ দেয় এবং হাতে থাকা রড দিয়ে চোখে আঘাত করে। পরে চার ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়।’
গত বৃহস্পতিবার পাথরঘাটা পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে এক প্রবাসীর ঘরে তালা ভেঙে প্রায় ৫০ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা চুরি হয়েছে। এরও আগে ৪ নভেম্বর রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে তিন ব্যবসায়ীকে চোখে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে তিন লাখ টাকা ছিনতাই করা হয়। ২১ অক্টোবর চরদুয়ানী ইউনিয়নের মঠেরখাল এলাকায় একই রাতে অন্তত আটটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় প্রায় ২৫ লাখ টাকার মালামাল চুরি হয়। গত ১ আগস্ট রাতে সদর ইউনিয়ন পরিষদের দরজা ভেঙে কম্পিউটার ও প্রিন্টার চুরি করে নিয়ে যায় চোর চক্র। এ ছাড়া ৬ জুলাই পূর্ব হাতেমপুরে ইসমাইল হোসেনের গোয়ালঘর থেকে ছয়টি গরু চুরি যায়।
স্থানীয়রা জানান, বড় ধরনের চুরির ঘটনা ছাড়াও প্রায় প্রতিদিনই ছোটখাটো চুরি বা ছিনতাই হচ্ছে পাথরঘাটার বিভিন্ন এলাকায়। এমনকি হাটবাজারেও ‘শয়তানের নিশ্বাস’ (অচেতনকারী দ্রব্য) ব্যবহার করে নারীদের কাছ থেকে স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে অপরাধীরা। কিছু ঘটনার ভিডিও সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়লেও এসব চক্রের কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা আয়শা বেগম বলেন, ‘রাতে ঘুমিয়ে ছিলাম, সকালে দেখি দরজা খোলা, আলমারি ফাঁকা—সব নিয়ে গেছে।’
ঘন ঘন চুরি, ছিনতাইয়ের ঘটনায় স্থানীয়দের নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি স্বীকার করে পাথরঘাটা থানার ওসি মেহেদী হাসান বলেন, ‘ঘটনাগুলো নিয়ন্ত্রণে আনতে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করছি। অভিযান চলছে, খুব দ্রুতই জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা হবে।’
বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলায় হঠাৎ বেড়ে গেছে চুরি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা। প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো এলাকায় সংঘটিত হচ্ছে এমন অপরাধ। কখনো গভীর রাতে, আবার কখনো দিনের আলোয় সংঘবদ্ধ চক্র নিঃশব্দে দরজা বা জানালার গ্রিল কেটে ঘরে ঢুকে মূল্যবান মালামাল লুট করছে। স্থানীয়রা বলছেন, এলাকার কিছু মাদকাসক্ত কিশোর-যুবক এসব অপরাধ করে বেড়াচ্ছে। প্রশাসনের যথাযথ নজরদারির অভাবে তারা দিনদিন বেপরোয়া হয়ে উঠছে।
শনিবার (৯ নভেম্বর) দিবাগত রাতে উপজেলার চরদুয়ানী ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের হোগলাপাশা গ্রামে এক বাড়িতে দুর্বৃত্তরা হামলা করে।
ওই গ্রামের হাফেজ মাহবুবুর রহমানের বাড়িতে জানালার গ্রিল কেটে ঢুকে দুর্বৃত্তরা স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা লুট করে নিয়ে যায়। ভুক্তভোগী নারী শিউলী বেগম (৩৫) বলেন, ‘আমার শ্বশুর অসুস্থ হয়ে বরিশাল শেবাচিম হাসপাতালে ভর্তি। আমি দুই ও চার বছরের শিশুদের নিয়ে ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি দুজন লোক আমার বাচ্চাদের জিম্মি করেছে। তারা আলমারির চাবি চাইলে দেরি হওয়ায় আমার মাথায় দা দিয়ে কোপ দেয় এবং হাতে থাকা রড দিয়ে চোখে আঘাত করে। পরে চার ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়।’
গত বৃহস্পতিবার পাথরঘাটা পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে এক প্রবাসীর ঘরে তালা ভেঙে প্রায় ৫০ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা চুরি হয়েছে। এরও আগে ৪ নভেম্বর রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে তিন ব্যবসায়ীকে চোখে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে তিন লাখ টাকা ছিনতাই করা হয়। ২১ অক্টোবর চরদুয়ানী ইউনিয়নের মঠেরখাল এলাকায় একই রাতে অন্তত আটটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় প্রায় ২৫ লাখ টাকার মালামাল চুরি হয়। গত ১ আগস্ট রাতে সদর ইউনিয়ন পরিষদের দরজা ভেঙে কম্পিউটার ও প্রিন্টার চুরি করে নিয়ে যায় চোর চক্র। এ ছাড়া ৬ জুলাই পূর্ব হাতেমপুরে ইসমাইল হোসেনের গোয়ালঘর থেকে ছয়টি গরু চুরি যায়।
স্থানীয়রা জানান, বড় ধরনের চুরির ঘটনা ছাড়াও প্রায় প্রতিদিনই ছোটখাটো চুরি বা ছিনতাই হচ্ছে পাথরঘাটার বিভিন্ন এলাকায়। এমনকি হাটবাজারেও ‘শয়তানের নিশ্বাস’ (অচেতনকারী দ্রব্য) ব্যবহার করে নারীদের কাছ থেকে স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে অপরাধীরা। কিছু ঘটনার ভিডিও সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়লেও এসব চক্রের কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা আয়শা বেগম বলেন, ‘রাতে ঘুমিয়ে ছিলাম, সকালে দেখি দরজা খোলা, আলমারি ফাঁকা—সব নিয়ে গেছে।’
ঘন ঘন চুরি, ছিনতাইয়ের ঘটনায় স্থানীয়দের নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি স্বীকার করে পাথরঘাটা থানার ওসি মেহেদী হাসান বলেন, ‘ঘটনাগুলো নিয়ন্ত্রণে আনতে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করছি। অভিযান চলছে, খুব দ্রুতই জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা হবে।’
খুলনায় দুর্বৃত্তের গুলিতে শান্ত (১৫) নামের এক কিশোর গুরুতর আহত হয়েছে। আজ রোববার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে নগরীর আড়ংঘাটা থানাধীন লতার মোড় ও লতার ব্রিজের মধ্যবর্তী স্থানে ঘটনাটি ঘটে।২৯ মিনিট আগে
খাগড়াছড়ি কেন্দ্রীয় কারাগারের দেয়াল টপকে দুই আসামি পালিয়েছে। তবে এর মধ্যে একজনকে আটক করা হয়েছে। রোববার (৯ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পুলিশ সুপার মো. আরেফিন জুয়েল।১৯ মিনিট আগে
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, জাতীয় নির্বাচনের তফসিলের আগে গণভোট করার কোনো বাস্তবতা নেই, তবে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে করার আহ্বান জানান তিনি।২০ মিনিট আগে
আইনজীবীদের নিয়ে কটূক্তি করায় বরিশাল-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মেজবাহ উদ্দিন ফরহাদের বিরুদ্ধে বরিশালে সাইবার নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছে।৩৪ মিনিট আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
আইনজীবীদের নিয়ে কটূক্তি করায় বরিশাল-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মেজবাহ উদ্দিন ফরহাদের বিরুদ্ধে বরিশালে সাইবার নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছে।
রোববার (৯ নভেম্বর) দুপুরে সাইবার ট্রাইব্যুনালে মামলাটি দায়ের করেন বরিশাল জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট সাদিকুর রহমান লিংকন। মামলাটি আমলে নিয়ে আদালত আদেশের জন্য রেখেছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদালতের বেঞ্চ সহকারী নাজমুল হাসান।
মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, ৫ নভেম্বর বাবুগঞ্জ উপজেলার কেদারপুর ইউনিয়নের একটি জনসভায় মেজবাহ উদ্দিন ফরহাদ প্রকাশ্যে আইনজীবীদের উদ্দেশে অশালীন ও কটূক্তিমূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বক্তব্যে আইনজীবীদের ‘টাউট-বাটপার’ আখ্যা দিয়ে তাঁদের পেশাগত সম্মান ও মর্যাদায় আঘাত হানেন।
তাঁর এই বক্তব্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে আইনজীবী সমাজসহ সাধারণ মানুষের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে পরদিন (৬ নভেম্বর) বরিশাল জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি, সম্পাদকসহ সব আইনজীবী সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ওই বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। সভায় ফরহাদকে ‘অবাঞ্ছিত’ ঘোষণা করে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
পরে ৭ নভেম্বর ফরহাদ বরিশাল প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে তাঁর ওই বক্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তবে আইনজীবী নেতারা সেই ক্ষমা গ্রহণ না করে আদালতের মাধ্যমে ন্যায়বিচার পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।
আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট সাদিকুর রহমান লিংকন বলেন, একজন সাবেক সংসদ সদস্য ও দলের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে তাঁর এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি পেশাজীবীদের সম্মান ক্ষুণ্ন করেছেন।
আইনজীবীদের নিয়ে কটূক্তি করায় বরিশাল-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মেজবাহ উদ্দিন ফরহাদের বিরুদ্ধে বরিশালে সাইবার নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছে।
রোববার (৯ নভেম্বর) দুপুরে সাইবার ট্রাইব্যুনালে মামলাটি দায়ের করেন বরিশাল জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট সাদিকুর রহমান লিংকন। মামলাটি আমলে নিয়ে আদালত আদেশের জন্য রেখেছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদালতের বেঞ্চ সহকারী নাজমুল হাসান।
মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, ৫ নভেম্বর বাবুগঞ্জ উপজেলার কেদারপুর ইউনিয়নের একটি জনসভায় মেজবাহ উদ্দিন ফরহাদ প্রকাশ্যে আইনজীবীদের উদ্দেশে অশালীন ও কটূক্তিমূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বক্তব্যে আইনজীবীদের ‘টাউট-বাটপার’ আখ্যা দিয়ে তাঁদের পেশাগত সম্মান ও মর্যাদায় আঘাত হানেন।
তাঁর এই বক্তব্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে আইনজীবী সমাজসহ সাধারণ মানুষের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে পরদিন (৬ নভেম্বর) বরিশাল জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি, সম্পাদকসহ সব আইনজীবী সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ওই বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। সভায় ফরহাদকে ‘অবাঞ্ছিত’ ঘোষণা করে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
পরে ৭ নভেম্বর ফরহাদ বরিশাল প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে তাঁর ওই বক্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তবে আইনজীবী নেতারা সেই ক্ষমা গ্রহণ না করে আদালতের মাধ্যমে ন্যায়বিচার পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।
আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট সাদিকুর রহমান লিংকন বলেন, একজন সাবেক সংসদ সদস্য ও দলের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে তাঁর এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি পেশাজীবীদের সম্মান ক্ষুণ্ন করেছেন।
খুলনায় দুর্বৃত্তের গুলিতে শান্ত (১৫) নামের এক কিশোর গুরুতর আহত হয়েছে। আজ রোববার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে নগরীর আড়ংঘাটা থানাধীন লতার মোড় ও লতার ব্রিজের মধ্যবর্তী স্থানে ঘটনাটি ঘটে।২৯ মিনিট আগে
খাগড়াছড়ি কেন্দ্রীয় কারাগারের দেয়াল টপকে দুই আসামি পালিয়েছে। তবে এর মধ্যে একজনকে আটক করা হয়েছে। রোববার (৯ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পুলিশ সুপার মো. আরেফিন জুয়েল।১৯ মিনিট আগে
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, জাতীয় নির্বাচনের তফসিলের আগে গণভোট করার কোনো বাস্তবতা নেই, তবে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে করার আহ্বান জানান তিনি।২০ মিনিট আগে
কখনো গভীর রাতে, আবার কখনো দিনের আলোয় সংঘবদ্ধ চক্র নিঃশব্দে দরজা বা জানালার গ্রিল কেটে ঘরে ঢুকে মূল্যবান মালামাল লুট করছে। স্থানীয়রা বলছেন, এলাকার কিছু মাদকাসক্ত কিশোর-যুবক এসব অপরাধ করে বেড়াচ্ছে। প্রশাসনের যথাযথ নজরদারির অভাবে তারা দিনদিন বেপরোয়া হয়ে উঠছে।২৫ মিনিট আগে