ভিপি নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে ইবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

ইবি প্রতিনিধি
শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
ডাকসুর সাবেক সহ-সভাপতি (ভিপি) এবং গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর যৌথবাহিনীর অতর্কিত হামলার প্রতিবাদে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) বিক্ষোভ মিছিল করেছে শিক্ষার্থীরা। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত ১১টা ৩০ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রধান ফটকে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হয়। বিক্ষোভ থেকে জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানানো হয়।

এসময় শিক্ষার্থীদের— ‘জুলাই যুদ্ধ আহত কেন, প্রশাসন জবাব দে’, ‘দিয়েছি তো রক্ত, আরও দেব রক্ত’, ‘আপা গেছে যেই পথে, জাপা যাবে সেই পথে’, ‘নুরের ওপর হামলা কেন, ইন্টেরিম জবাব দে’—সহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে দেখা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থী অর্নব বলেন, একজন জাতীয় নেতা নুরুল হক নুরের ওপর হামলা এটাই প্রমাণ করে যে ইন্টেরিম সরকারে এখনো ফ্যাসিবাদীরা সক্রিয়। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকতে ভারত ও তাদের বিশ্বস্ত সেনাপ্রধানকে ব্যবহার করে ফ্যাসিবাদ চালু রেখেছিল। আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক উইং নির্মূল না করা পর্যন্ত তাদের রাজনৈতিক আধিপত্যও নির্মূল হবে না।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ইবির সাবেক সমন্বয়ক এস এম সুইট বলেন, নুর শুধু ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের অগ্রনায়ক নন, তিনি ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনেরও নেতৃত্ব দিয়েছেন। ২০১৮ থেকে বর্তমান পর্যন্ত তিনি ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও আওয়ামী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সরব থেকেছেন। নুরের ওপর হামলা আসলে জুলাই অভ্যুত্থানকারীদের ওপর হামলারই পূর্বাভাস। ইন্টেরিম সরকারের উচিত অবিলম্বে হামলায় জড়িত পুলিশ ও সেনা সদস্যদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা। তা না হলে আবারও দেশে অভ্যুত্থানের ঝুঁকি তৈরি হবে।

শিক্ষার্থীকুষ্টিয়াইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়বিক্ষোভখুলনা বিভাগকুষ্টিয়া সদরযৌথবাহিনীমিছিল
