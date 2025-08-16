Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

বিজিবির কাছে তিন বাংলাদেশিকে হস্তান্তর বিএসএফের

জীবননগর (চুয়াডাঙ্গা) প্রতিনিধি 
বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা তিন বাংলাদেশি নাগরিক। ছবি: সংগৃহীত
বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা তিন বাংলাদেশি নাগরিক। ছবি: সংগৃহীত

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার বেণিপুর সীমান্ত দিয়ে তিন বাংলাদেশি নাগরিককে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিজিবির কাছে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ। গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে তাঁদের হস্তান্তর করা হয়। পরে বিজিবি তাঁদের জীবননগর থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে।

জানা গেছে, মহেশপুর ব্যাটালিয়নের (৫৮ বিজিবি) সুবেদার মো. মুস্তাফিজুর রহমানের কাছে রাত সাড়ে ১১টার দিকে বেণিপুর বিওপি সীমান্ত মেইন পিলার ৬১/ ৭ এস থেকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নোনাগঞ্জ ক্যাম্পের টহল দল পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তিন বাংলাদেশি নাগরিককে হস্তান্তর করে। জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা তাঁদের নাম আবুল কাশেম, জিয়াউর ও আকাশ ফলিয়া বলে জানান।

এর মধ্যে আবুল কাশেম ১০-১২ বছর আগে বেনাপোল বর্ডার দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন এবং ভারতের কলকাতার বারাসাতে ট্যাক্সি চালাতেন বলে জানিয়েছেন। জিয়াউর জানান, দুই বছর আগে ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন তিনি। ভারতের মুম্বাইয়ে বিল্ডিং নির্মাণের কাজ করতেন। আর আকাশ গত ফেব্রুয়ারি মাসে বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন। ভারতের দমদম ক্যান্টনমেন্টে বিল্ডিং নির্মাণের কাজ করতেন বলে জানিয়েছেন।

তাঁরা গত বৃহস্পতিবার ভারতীয় দালালের মাধ্যমে বেণিপুর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন। এ সময় ভারতের নোনাগঞ্জ ক্যাম্পের বিএসএফ তাঁদের ধাওয়া দিলে দৌড়ে নোনাগঞ্জ গ্রামের দিকে পালিয়ে যান। পরে বিএসএফ গ্রামের মধ্যে সকালে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে যান। এরপর রাত সাড়ে ১১টার দিকে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে।

জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুন হোসেন বিশ্বাস বলেন, ‘শুক্রবার দিবাগত রাতে বিজিবি তিনজনকে আমাদের কাছে হস্তান্তর করেছে। বিএসএফ পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাঁদের বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে। আমরা ইতিমধ্যে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের খবর পাঠিয়েছি। তারা রওনা হয়েছে। তারা এলে তাদের জিম্মায় তিনজনকে হস্তান্তর করা হবে।’

বিষয়:

চুয়াডাঙ্গাবিএসএফবিজিবিখুলনা বিভাগজীবননগর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যুক্তরাষ্ট্রে পা রাখামাত্র পুতিনকে গ্রেপ্তারের আহ্বান

যুবককে আটক করা নিয়ে বিজিবি ও এলাকাবাসীর পাল্টাপাল্টি দাবি

‘তেলের ক্রেতা’ হিসেবে ভারতকে আর পাবে না রাশিয়া, জানালেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

বরিশাল-৩ আসনে বিএনপির দুই হেভিওয়েট নেতার দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

তিন বছর পর ভারত সফরে আসছেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী

তিন বছর পর ভারত সফরে আসছেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী

শাস্তি পাচ্ছেন বিটিআরসির মহাপরিচালকসহ ৩০ জনের বেশি কর্মকর্তা

শাস্তি পাচ্ছেন বিটিআরসির মহাপরিচালকসহ ৩০ জনের বেশি কর্মকর্তা

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামে পুলিশকে কুপিয়ে জখমের ঘটনায় কিশোরসহ গ্রেপ্তার ২

চট্টগ্রামে পুলিশকে কুপিয়ে জখমের ঘটনায় কিশোরসহ গ্রেপ্তার ২

পঞ্চগড়ে সীমান্ত এলাকায় নদী থেকে যুবকের গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার

পঞ্চগড়ে সীমান্ত এলাকায় নদী থেকে যুবকের গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার

নেত্রকোনায় বিকাশকর্মী রিজনের হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার দাবিতে মানববন্ধন

নেত্রকোনায় বিকাশকর্মী রিজনের হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার দাবিতে মানববন্ধন

সিরাজগঞ্জে দ্রুত বাড়ছে যমুনার পানি, তলিয়েছে চরাঞ্চলের ফসলি জমি

সিরাজগঞ্জে দ্রুত বাড়ছে যমুনার পানি, তলিয়েছে চরাঞ্চলের ফসলি জমি