Ajker Patrika
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খুলনা

খুলনায় ট্রাকচাপায় শিশুসহ একই পরিবারের ৩ জন নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
খুলনায় ট্রাকচাপায় শিশুসহ একই পরিবারের ৩ জন নিহত
প্রতীকী ছবি

খুলনার দিঘলিয়া উপজেলায় একটি দ্রুতগামী ট্রাকের চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী একই পরিবারের শিশুসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত মোটরসাইকেলচালককে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে দিঘলিয়া উপজেলার গাজীরহাট ইউনিয়নের ডোমরা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার সিহাব শেখের স্ত্রী ফারজানা খাতুন, তাঁদের দুই বছরের শিশুকন্যা মায়মুনা এবং ফারজানার ছোট বোন রুবিয়া খাতুন (১৬)। দুর্ঘটনায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ফারজানার স্বামী ও মোটরসাইকেলচালক সিহাব শেখ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাতে গাজীরহাট থেকে একটি ভারী ট্রাক খুলনার রূপসার দিকে যাচ্ছিল। একই সময়ে সিহাব শেখ তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মোটরসাইকেলে রূপসা হয়ে নড়াইলের নিজ বাড়ির দিকে ফিরছিলেন। পথে ডোমরা এলাকায় ট্রাকটিকে পাশ কাটানোর (ওভারটেক) সময় মোটরসাইকেলটি ট্রাকের নিচে চলে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই একই পরিবারের তিনজনের মৃত্যু হয়।

দিঘলিয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) শুভ্র প্রকাশ দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকের মুখোমুখি অবস্থায় সাইড নিতে গিয়েই মূলত মোটরসাইকেলটি ট্রাকের চাকার নিচে পিষ্ট হয়।

তিনি আরও জানান, মোটরসাইকেলচালক সিহাব শেখ ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলেও তাঁর অবস্থা গুরুতর। তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার পর পুলিশ দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

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