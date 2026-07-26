Ajker Patrika
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খুলনা

কেশবপুরে বাসচাপায় বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু

কেশবপুর (যশোর) প্রতিনিধি
কেশবপুরে বাসচাপায় বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু
নিহত বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী । ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোরের কেশবপুরে বাসচাপায় মোহাম্মদ আলী (৭০) নামের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে কেশবপুর পৌর শহরের মাইকেল গেট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বীর মুক্তিযোদ্ধা উপজেলার পাত্রপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, মোহাম্মদ আলী নিজ বাড়ি থেকে মোটরসাইকেল চালিয়ে শহরের মাইকেল মোড় এলাকায় পৌঁছান। এ সময় সাতক্ষীরা থেকে ছেড়ে আসা একটি যাত্রীবাহী বাস তাঁকে চাপা দেয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হলে স্থানীয়রা উদ্ধার করে কেশবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে কেশবপুর থানা-পুলিশ বাসটিকে আটক করে। এ ঘটনায় বাসের চালক ও তাঁর সহযোগীকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

কেশবপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সঞ্জয় কুমার দাস বলেন, ‘সড়ক দুর্ঘটনায় বীর মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়েছেন। বাসটিকে আটক করা হয়েছে। চালক ও তাঁর সহযোগীকে শনাক্তসহ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।’

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