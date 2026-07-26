এসআইকে কুপিয়ে আহত করার ঘটনায় ৪ জন গ্রেপ্তার

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের কাদেরাবাদ হাউজিং এলাকায় পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) ওসমান গণিকে ছুরিকাঘাত করার ঘটনায় ৪ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তাররা হলেন—শরীফ উদ্দিন বাবু, নাজমুল হাসান, মো. ইমন ও মো. জুয়েল। চট্টগ্রাম খুলশি ও কোতোয়ালি থানা এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ রোববার সন্ধ্যায় মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশের পরিদর্শক (অপারেশন) মো. মফিজ উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, তদন্ত করে আসামিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
পুলিশ জানায়, গত বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের কাদেরাবাদ হাউজিং এলাকায় পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) এসআই ওসমান গণিকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। আহত এসআইয়ের পিঠে ৪৩টি সেলাই দিতে হয়েছে। আহত এসআই ওসমান গণি পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের (এসবি) সদস্য হিসেবে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন শাখায় কর্মরত।
পুলিশ আরও জানায়, বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে স্ত্রী ও একমাত্র সন্তানকে নিয়ে কাঁচাবাজার শেষে বাসায় ফিরছিলেন এসআই ওসমান গণি। এ সময় পেছন থেকে এক অজ্ঞাত ব্যক্তি তাঁর পিঠে ছুরিকাঘাত করে দ্রুত পালিয়ে যায়। আহত অবস্থাতেই তিনি হামলাকারীকে ধাওয়া করেছিলেন, তবে তাকে আটক করা সম্ভব হয়নি।
ভুক্তভোগী পুলিশ কর্মকর্তার ধারণা, পূর্বশত্রুতার জের ধরে পরিকল্পিতভাবে এ হামলা চালানো হয়ে থাকতে পারে।
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