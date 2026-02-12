খুলনায় ভোট গ্রহণ শুরু, ভোটারদের দীর্ঘ সারি

খুলনায় শান্তিপূর্ণভাবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। জেলার কোথাও এখনো কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।
ভোট গ্রহণ শুরুর নির্ধারিত সময় আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৭টায় খুলনা-৩ আসনের রায়েরমহল তালতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায় সেখানে ভোটারদের দীর্ঘ সারি।
ভোটার লায়লা খাতুন বলেন, ‘এই প্রথম ভোট দিচ্ছি খুবই ভালো লাগছে।’ গৃহবধূ সালমা বেগম বলেন, ‘অনেক দিন পর ভোট দিচ্ছি। ভালোই লাগছে।’
খালিশপুর মাওলানা ভাসানী বিদ্যপীঠ গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে এদিন বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোটারদের উপস্থিতি বাড়তে দেখা গেছে।
জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা আ স ম জামসেদ খোন্দকার জানান, খুলনায় ৬টি সংসদীয় আসনে মোট ভোটার ২০ লাখ ৭৮ হাজার ২৫৩ জন। এর মধ্যে পূরুষ ১০ লাখ ৩৩ হাজার ৮৫১ এবং মহিলা ১০ লাখ ৪৪ হাজার ৩৭৫ ও তৃতীয় লিঙ্গের ২৭ জন ভোটার রয়েছেন। ছয়টি আসনে এবার ৩৮ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
নাটোরের লালপুরে তথ্যগত ভুল থাকায় ভোটকেন্দ্রে পাঠানোর জন্য রাখা নির্বাচনী ফলাফল বিবরণী (রেজাল্ট শিট) জব্দ করা হয়েছে। নাটোর-১ আসনে নির্বাচন অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির পরিচালক এবং রাজশাহীর যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ জাহিদ হাসান ত্রুটিপূর্ণ এই ফলাফল শিট সিলগালা করেন।৩ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৪ এর প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে দেখা গেছে ভোটারদের ভিড়। সকাল থেকেই ভোটকেন্দ্রে আসতে শুরু করেন বিভিন্ন বয়সী নারী–পুরুষ। পুরুষ ভোটারদের সঙ্গে সঙ্গে নারী ভোটারদেরও ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কোনো কোনো কেন্দ্রে দেখা যায় দীর্ঘ লাইন। সকলকেই দেখা গেছে হাসিখুশি ও উল্লসিত।১২ মিনিট আগে
গণভোট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কেন্দ্রে ভোট দিতে গিয়ে নারী ভোটারদের অনেকেরই তালিকায় নাম না পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার রাজশাহীর কাজলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে এই অভিযোগ উঠেছে...২৩ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে ভোটার আনতে অনেক প্রার্থী রিকশা দিচ্ছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ভোটারের উপস্থিতি কম দেখা গেলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিতিও বাড়ছে। বিএনপি ও জামায়াতের প্রার্থীদের এজেন্ট থাকলেও অনেক কেন্দ্রে লাঙ্গল ও শাপলা কলির প্রার্থীরা এজেন্ট দেননি।৩০ মিনিট আগে