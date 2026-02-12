দেশজুড়ে চলছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টায় এই ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। বিরতিহীনভাবে চলবে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত। ময়মনসিংহের ১১টি সংসদীয় আসনে ১ হাজার ৩৬৫ ভোটকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট।
সকাল সাড়ে ৭টায় ভোট গ্রহণ শুরু হলেও ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলার ভালুকা সরকারি কলেজ কেন্দ্রে সকাল ৭টা থেকে ভোট দিতে লাইনে দাঁড়ান ভোটাররা। কথা হয় তাঁদের কয়েকজনের সঙ্গে। এক ভোটার বলেন, ‘ভোটে ঈদের আনন্দ পাচ্ছি।’
নারীদের লাইনে দাঁড়ানো ষাটোর্ধ্ব হাজেরা বেগম বলেন, ‘১৭ বছর ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারিনি। এবার সুযোগ এসেছে, তাই সকাল সকাল কেন্দ্রে এসেছি ভোট প্রদান করতে। একসাথে দুটি ভোট দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছি।’
আরেক নারী ভোটার তহুরা খাতুন বলেন, ‘ভোটের পরিবেশ খুবই ভালো লাগছে। এমন থাকলে নির্বিঘ্নে ভোট প্রদান করতে পারবে।’
সাইফুল ইসলাম নামের এক ভোটার বলেন, ‘ঝামেলা এড়াতে সকাল সকাল ভোট প্রদান করতে এসেছি। ভোটের পরিবেশ দেখে এখন পর্যন্ত ভালো মনে হচ্ছে। তবে এখানে বিএনপির স্বতন্ত্র প্রার্থী থাকায় বিশৃঙ্খলা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমরা চাই, শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হোক।’
আরেক ভোটার তরিকুল ইসলাম বলেন, ‘২০২২ সালে ভোটার হলেও এবার ভোট দিতে এসেছি। মনে হচ্ছে, ঈদের আনন্দ পাচ্ছি। ভোটের পরিবেশ ভালো থাকায় পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়েছি। মনে হচ্ছিল, একসঙ্গে দুটি ভোট দিতে গিয়ে সমস্যায় পড়ব, কিন্তু সহজেই দিতে পেরেছি।’
কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার আশরাফুল আলম বলেন, এই কেন্দ্রে ৩ হাজারের বেশি ভোট রয়েছে। সকালে তুলনামূলকভাবে ভোটার উপস্থিতি কিছুটা কম। আশা করা যাচ্ছে, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোটার উপস্থিতি বাড়বে।
এ দিকে ভোট নির্বিঘ্ন করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা লক্ষ করা গেছে।
জেলায় ১ হাজার ৩৬৫টি কেন্দ্রের মধ্যে ৫৮৩টি ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ৬৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। মোট ভোটার ৪৭ লাখ ৬৪ হাজার ৯৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ২৪ লাখ ৬ হাজার ৮৯২ জন, মহিলা ২৩ লাখ ৫৭ হাজার ১৬৬ এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৪১ জন।
নাটোরের লালপুরে তথ্যগত ভুল থাকায় ভোটকেন্দ্রে পাঠানোর জন্য রাখা নির্বাচনী ফলাফল বিবরণী (রেজাল্ট শিট) জব্দ করা হয়েছে। নাটোর-১ আসনে নির্বাচন অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির পরিচালক এবং রাজশাহীর যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ জাহিদ হাসান ত্রুটিপূর্ণ এই ফলাফল শিট সিলগালা করেন।৪ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৪ এর প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে দেখা গেছে ভোটারদের ভিড়। সকাল থেকেই ভোটকেন্দ্রে আসতে শুরু করেন বিভিন্ন বয়সী নারী–পুরুষ। পুরুষ ভোটারদের সঙ্গে সঙ্গে নারী ভোটারদেরও ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কোনো কোনো কেন্দ্রে দেখা যায় দীর্ঘ লাইন। সকলকেই দেখা গেছে হাসিখুশি ও উল্লসিত।১৩ মিনিট আগে
গণভোট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কেন্দ্রে ভোট দিতে গিয়ে নারী ভোটারদের অনেকেরই তালিকায় নাম না পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার রাজশাহীর কাজলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে এই অভিযোগ উঠেছে...২৪ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে ভোটার আনতে অনেক প্রার্থী রিকশা দিচ্ছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ভোটারের উপস্থিতি কম দেখা গেলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিতিও বাড়ছে। বিএনপি ও জামায়াতের প্রার্থীদের এজেন্ট থাকলেও অনেক কেন্দ্রে লাঙ্গল ও শাপলা কলির প্রার্থীরা এজেন্ট দেননি।৩১ মিনিট আগে