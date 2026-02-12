রাজশাহীর একটি কেন্দ্রে নারী ভোটারদের নাম না পাওয়ার অভিযোগ

গণভোট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কেন্দ্রে ভোট দিতে গিয়ে নারী ভোটারদের অনেকেরই তালিকায় নাম না পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার রাজশাহীর কাজলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে এই অভিযোগ উঠেছে।
জানা গেছে, এই কেন্দ্রে চর কাজলা ও কাজলা সিটি এলাকার ভোটাররা ভোট দিতে পারবেন। তবে কেন্দ্রে গিয়ে চর কাজলার পুরুষ ভোটার ভোট দিতে পারলেও নারী ভোটাররা তালিকায় তাদের নাম পাচ্ছে না।
ভুক্তভোগী এক নারী ভোটার জানান, তিনি দুইবার ভেতরে গিয়ে। কিন্তু তালিকায় নাম পাচ্ছেন না।
তবে দায়িত্বরত প্রিসাইডিং অফিসার ময়নুল ইসলাম বলেন, ‘ভেতরে দায়িত্বরতদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। তারা জানিয়েছে তালিকায় অনেকের নাম ভুল থাকায় তারা ভোট নিচ্ছেন না।’
এর আগে সকাল থেকেই উৎসবমুখর পরিবেশে এই কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ভোটাররা দীর্ঘ অলাইনে দাড়িয়ে ভোট দিতে দেখা গেছে। এই কেন্দ্রে ১১ টি ব্যুতে মোট পাঁচ হাজার ৯৭১ ভোটার ভোট দিতে পারবেন।
সারা দেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট চলছে। ভোটের দিনেও চা বাগানের ভোটারেরা জানেন না গণভোট কী। অনেকেই ভোট দিয়েছেনও, তারপরও তারাও জানেন না গণভোট কী। পুরো বিষয়টিই বুঝে উঠতে পারেননি। গণভোট কিসের জন্য, তাও জানেন না তাঁরা।১ মিনিট আগে
নাটোরের লালপুরে তথ্যগত ভুল থাকায় ভোটকেন্দ্রে পাঠানোর জন্য রাখা নির্বাচনী ফলাফল বিবরণী (রেজাল্ট শিট) জব্দ করা হয়েছে। নাটোর-১ আসনে নির্বাচন অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির পরিচালক এবং রাজশাহীর যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ জাহিদ হাসান ত্রুটিপূর্ণ এই ফলাফল শিট সিলগালা করেন।৪ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৪ এর প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে দেখা গেছে ভোটারদের ভিড়। সকাল থেকেই ভোটকেন্দ্রে আসতে শুরু করেন বিভিন্ন বয়সী নারী–পুরুষ। পুরুষ ভোটারদের সঙ্গে সঙ্গে নারী ভোটারদেরও ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কোনো কোনো কেন্দ্রে দেখা যায় দীর্ঘ লাইন। সকলকেই দেখা গেছে হাসিখুশি ও উল্লসিত।১৪ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে ভোটার আনতে অনেক প্রার্থী রিকশা দিচ্ছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ভোটারের উপস্থিতি কম দেখা গেলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিতিও বাড়ছে। বিএনপি ও জামায়াতের প্রার্থীদের এজেন্ট থাকলেও অনেক কেন্দ্রে লাঙ্গল ও শাপলা কলির প্রার্থীরা এজেন্ট দেননি।৩২ মিনিট আগে