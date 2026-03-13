খুলনায় দুর্বৃত্তের হামলায় ব্যবসায়ী দুই ভাই জখম

খুলনায় দুর্বৃত্তের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে দুই সহোদর ভাই জখম হয়েছেন। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে নগরীর হার্ড মেটাল গ্যালারির সামনে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
আহতরা হলেন মো. মিলন হাওলাদার (৩৮) ও তাঁর ভাই মো. ওহিদ হাওলাদার (৩৬)। তাঁরা দুজনে রূপসা উপজেলার আইচগাতী গ্রামের খান মোহাম্মদপুর এলাকার বাসিন্দা আদম আলী হাওলাদারের ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, মিলন ও ওহিদ হার্ড মেটাল গ্যালারির সামনের ফুটপাতে জুতা বিক্রি করেন। ফুটপাতে দোকান বসানো নিয়ে দুর্বৃত্তরা তাঁদের দুজনের ওপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়। উপস্থিত অন্য ব্যবসায়ীরা তাঁদের উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান।
খুলনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কবির হোসেন বলেন, সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পুলিশ। অহত দুজন চিকিৎসাধীন। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চালানো হচ্ছে।
