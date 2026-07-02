খুলনায় ফের যুবক গুলিবিদ্ধ

খুলনায় মো. রাতুল শেখ (২২) নামের এক যুবককে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার সকাল ৭টার দিকে নগরীর লবণচরা থানার আশিবিঘা এলাকার একটি মাঠে এই ঘটনা ঘটে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে।
আহত রাতুল শেখ লবণচরা থানার হরিণটানা এলাকার প্রেম গলিতে বসবাসকারী শের আলীর ছেলে। তাঁরা আবু হোসেনের বাড়িতে ভাড়া থাকেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সকালে রাতুলসহ কয়েক যুবক আশিবিঘা এলাকার বালুর মাঠে অবস্থান করছিলেন। এ সময় হঠাৎ গুলির শব্দ শুনে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে গিয়ে রাতুলকে মাঠে পড়ে থাকতে দেখে। দুর্বৃত্তরা তাঁর ডান পায়ের ঊরুতে গুলি করে পালিয়ে যায়।
স্থানীয় লোকজন দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে কী কারণে তাঁকে গুলি করা হয়েছে, সে বিষয়ে কেউ নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেনি।
লবণচরা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আশরাফুল আলম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে আহত ব্যক্তির খোঁজখবর নেয়। তবে ঘটনার কারণ সম্পর্কে রাতুল এখনো পুলিশকে কোনো তথ্য দেননি। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।
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