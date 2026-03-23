সুন্দরবনের বনদস্যু ‘ছোট সুমন’ বাহিনীর সদস্য আটক, অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার

সুন্দরবনের বনদস্যু ‘ছোট সুমন’ বাহিনীর সদস্য ইয়াছিন সেখকে আটক করেছেন মোংলা কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের সদস্যরা।
রোববার দিবাগত গভীর রাতে সুন্দরবনসংলগ্ন চিলা ইউনিয়নের ফেলুর খণ্ডের বৈধমারি বাজারসংলগ্ন এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। আটক ইয়াসিন ঈদের সময় সুন্দরবন থেকে এসে বৈদ্যমারী বাজারসংলগ্ন এলাকায় আত্মগোপন করেছিলেন।
কোস্ট গার্ড জানায়, গোপন সংবাদে জানতে পারি বনদস্যু ছোট সুমন বাহিনীর এক সদস্য ঈদের দিন রাতে সুন্দরবন থেকে এসে তাঁর বাড়িতে অবস্থান করছে। এমন সংবাদের সূত্র ধরে মোংলা ও হারবাড়িয়া কোস্ট গার্ডের পৃথক দুটি দল ওই এলাকায় অভিযান চালায়।
এ সময় কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে দৌড়ে পালানোর সময় ধাওয়া করে তাঁকে আটক করে কোস্ট গার্ড সদস্যরা। পরবর্তীকালে আটককৃত বনদস্যুর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সোমবার (২৩ মার্চ) সকালে সুন্দরবনের ধানসিঁদ্দির চরসংলগ্ন এলাকায় তল্লাশি করে একটি একনলা বন্দুক, চারটি তাজা কার্তুজ ও ৪টি ফাঁকা কার্তুজ জব্দ করা হয়।
আটককৃত বনদস্যু ইয়াছিন সেখ (৪০) বাগেরহাট জেলার মোংলা থানার বাসিন্দা। তিনি ২০১৭ সালে বিপুল পরিমাণ অন্ত্র, গোলাবারুদসহ ‘ছোট সুমন’ বাহিনীর ১৩ জন সদস্যসহ র্যাবের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু ২০২৪ সালে ৫ আগস্টের পর পুনরায় সুমন তাঁর পূর্বের সদস্যদের নিয়ে আবারও দস্যুতা করার জন্য সুন্দরবনে নেমে পড়েন। বর্তমানে তাঁর সঙ্গে অস্ত্রসহ প্রায় ১৮-২০ জন সদস্য রয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলেরা।
আটক বনদস্যু ইয়াসিন সেখ দীর্ঘদিন যাবৎ ছোট সুমন বাহিনীর সঙ্গে ডাকাতি এবং ডাকাত দলকে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও রসদ সরবরাহের মাধ্যমে জেলেদের অপহরণ ও তাঁদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় এবং ডাকাতির কাজে সহযোগিতা করে আসছিলেন। জব্দকৃত অস্ত্র, গুলি ও আটককৃত বনদস্যুকে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানায় কোস্ট গার্ড।
কোস্ট গার্ডের জাহাজ বিসিজিএস তৌফিকের নির্বাহী কর্মকর্তা লে. আশিকুল ইসলাম ইমন জানান, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে সুন্দরবনে বেশ কয়েকজন দস্যু বাহিনীর সদস্য তাঁদের দস্যুতার মাধ্যমে জেলেদের অপহরণ ও মুক্তি পর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে। এরই মধ্যে বেশ কয়েকজন দস্যুকে অস্ত্রসহ আটক করতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। তাই সুন্দরবন দস্যুমুক্ত রাখতে কোস্ট গার্ডের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।
শরীয়তপুরের নড়িয়ায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। ঘটনার সময় অর্ধশতাধিক ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। সোমবার (২৩ মার্চ) ভোরে উপজেলার রাজনগর ইউনিয়নের তালতলা এলাকায় হাফিজ ভূঁইয়া ও রুবেল কাজী গ্রুপের মধ্যে এ সংঘর্ষ হয়।২৭ মিনিট আগে
গণ-অভুত্থানের মুখে পালানো সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ দণ্ডপ্রাপ্ত সবাইকে দেশে ফিরিয়ে আনতে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম। আজ সোমবার (২৩ মার্চ) বিকেলে ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলার তালমা নাজিম উদ্দিন উচ্চবিদ্যালয়ের মিলনমেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়ে...১ ঘণ্টা আগে
নাটোরের লালপুরে অপরাধ দমনে আগামীকাল থেকে হটলাইন নম্বর চালু করার নির্দেশ দিয়েছেন নাটোর-১ (লালপুর-বাগাতিপাড়া) আসনের সংসদ সদস্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফারজানা শারমীন পুতুল। আজ সোমবার (২৩ মার্চ) উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে প্রশাসনের সব দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ঈদ-পরবর্তী পুনর্মিলনী...১ ঘণ্টা আগে
পাবনার ঈশ্বরদীতে বিএনপির দুই পক্ষের বিরোধের জেরে সংঘর্ষ, মিছিলে হামলা, দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর এবং মোটরসাইকেলে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় পুলিশসহ ২০-২৫ জন আহত হয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে